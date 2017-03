Gute Chancen für neue Schule Bereits im August soll der Unterricht in Klipphausen beginnen – zunächst übergangsweise in Naustadt, bis der Neubau steht.

Bald soll in der Oberschule in Klipphausen gelernt werden können. © Symbolbild/dpa

Das Landratsamt Meißen schätzt ein, dass die in Klipphausen geplante neue Oberschule mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in den Räumen der Grundschule Naustadt gegründet werden kann. Das geht aus einer Vorlage zur Kreistagssitzung hervor. In dieser wird empfohlen, die freie Oberschule in den Schulnetzplan des Landkreises aufzunehmen. Damit ist auch eine Voraussetzung dafür geschaffen, ein Darlehen für den Neubau eines Schulhauses zu erhalten.

Dieses soll in Ullendorf nahe der Straße Meißen-Wilsdruff und dem Abzweig nach Taubenheim entstehen. Die Entscheidung für den Standort resultiert aus dem Platzbedarf von 5,8 Hektar. Geplant ist ein Dreigeschosser für zwölf Klassen, einschließlich Sporthalle und Sportplatz. Dafür stellt Klipphausen derzeit einen Bebauungsplan auf. Die Gemeinde will die neue Oberschule jedoch nicht selbst betreiben, sondern hat sich dafür einen Partner gesucht – den Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land. Dieser betreibt schon die Evangelische Grundschule in Grumbach und das Evangelische Gymnasium in Tharandt. In Naustadt will der Schulverein höchstens zwei Jahre unterrichten, bis das neue Gebäude steht.

Kürzlich war das Schulneubau-Projekt auch Thema im Technischen Ausschuss Wilsdruff. Dort hatte man keine Bedenken gegen den Entwurf des Bebauungsplanes. Man rechne aber damit, dass künftig weniger Schüler aus Klipphausen auf die Wilsdruffer Oberschule gehen, merkte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) an.

Vorerst macht man sich im Wilsdruffer Rathaus jedoch keine Sorgen, dass die eigene Oberschule nicht mehr genügend Klassen bilden könnte. Im Gegenteil: Für das kommende Schuljahr gab es einen Anmelderekord von 111 Mädchen und Jungen. Damit müssten ab August sogar vier fünfte Klassen eröffnet werden. Die Entscheidung darüber trifft die Bildungsagentur. Insgesamt steigen die Schülerzahlen in Sachsen.

Klipphausen hat zwar drei Grundschulen in den Ortsteilen Burkhardswalde, Sachsdorf und Scharfenberg mit jeweils etwa 130 bis 140 Schülern, aber keine weiterführende Schule. Die Kinder, die aus Klipphausen – mit 43 Ortsteilen und mehr als 10 000 Einwohnern die zweitgrößte Flächengemeinde Sachsens – ab Klasse 5 auf eine Oberschule gehen wollen, müssen in andere Gemeinden pendeln. (mit pa/ul)

zur Startseite