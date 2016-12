Gute Chancen für Glashütter Uhren Zwölf Zeitmesser können einen der wichtigsten deutschen Uhrenpreise gewinnen. Die Abstimmung läuft an.

Bis Mitte Januar werden wieder die besten Uhren der Welt gesucht. Prämiert werden sie später mit dem Preis „Goldene Unruh“ des Uhren-Magazins. Wie das Onlineportal Watchtime.net informiert, haben es zwölf Uhren aus dem Müglitztal in die finale Abstimmung geschafft. Diese wird wie in den Vorjahren in fünf verschiedenen Preiskategorien erfolgen. In jeder ist mindestens eine Glashütter Uhr dabei. Sechs Firmen haben die Chance, einen der Preise zu bekommen. Die größten haben Nomos und Glashütte Original. Beide Manufakturen haben drei Uhren in der Endrunde, Mühle, Lange haben je zwei, Grossmann und Union eine.

Die Abstimmung läuft vom 12. Dezember bis zum 15. Januar 2017 auf dem Onlineportal des Magazins Focus. (SZ/mb)

