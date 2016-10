Gute Bilanz für Dampfschiffe zum Ende der Sommersaison Die Touristenschiffe auf der Elbe starten in die Herbstsaison. Seit Montag fahren die Dampfer seltener, manche gar nicht mehr.

© Symbolfoto/Matthias Rietschel

Für die Weiße Flotte hat die Nebensaison begonnen. So fallen seit dieser Woche beispielsweise die Abendfahrten in Dresden und die Tour entlang der Sächsischen Weinstraße – eine Fahrt durch die sächsischen Weinberge bis Seußlitz – weg. Es werden zudem pro Tag nur noch drei statt vier Stadtfahrten durch Dresden und zwei statt vier Fahrten in die Sächsische Schweiz angeboten.

Über den Winter werden einige Schiffe nun überholt. Die Pillnitz und die Diesbar befinden sich bereits auf der Werft. Drei weitere Dampfer folgen, jedes Schiff wird alle zwei Jahre einer Prüfung unterzogen, ähnlich dem TÜV bei Pkw. Dieses Jahr stünden insbesondere beim Salonschiff August der Starke größere Reparaturmaßnahmen an. Bei allen fünf Schiffen wird der Rumpf sandgestrahlt, teilweise müssen Bohlen an Deck ausgetauscht werden.

Für die Reparaturen werde insgesamt eine Summe im sechsstelligen Bereich ausgegeben, so Robert Rausch, Marketingleiter der Sächsischen Dampfschiffahrt. Die Bilanz dieses Jahres bewertet das Unternehmen als gut. „Wir haben mehr Werbung gemacht“, sagt Rausch. „Der Vorverkauf für die Winterfahrten läuft ebenfalls gut.“ Für Fahrten in die Sächsische Schweiz und die Sächsische Weinstraße gebe es einen Ticketzuwachs im einstelligen Prozentbereich. Die Bilanz ließe sich mit dem Jahr 2014 vergleichen. Damals wurden laut Unternehmensangaben etwa 570 000 Fahrscheine verkauft.

„Das Niedrigwasser im September war eine Herausforderung“, sagt Geschäftsführerin Karin Hildebrand, „da verstehen die Passagiere nicht immer, dass wir sie nicht mehr mit aufs Schiff lassen können.“ Die Dampfer fahren bei zu niedrigem Wasserstand mit weniger Menschen an Bord, um nicht auf Grund zu laufen.

Aus den Problemen im letzten Jahr habe man jedoch Konsequenzen gezogen. 2015 hatte langanhaltendes Niedrigwasser für rund 30 Prozent weniger verkaufte Tickets und Verluste von etwa 1,1 Millionen Euro gesorgt. Das sei aber Vergangenheit, so die Geschäftsführerin. „Wir haben dieses Jahr schneller und effektiver reagiert“, sagt auch Marketingleiter Robert Rausch. Bei Niedrigwasser seien beispielsweise kürzere Strecken angeboten worden, um dennoch fahren zu können.

Die Nebensaison geht noch bis zum 1. November. Um Weihnachten und Silvester gibt es wieder einige Sonderfahrten, aber auch Dresden- und Schlössertouren.

zur Startseite