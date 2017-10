Gute Aussichten für Schloss Ulbersdorf In Eigeninitiative wurde im Herrenhaus schon einiges verschönert. Jetzt geht die Arbeit aber erst richtig los.

Das Schloss in Ulbersdorf ist ein imposantes Gebäude. Die Stadt als Eigentümer sowie einige Einwohner entwickeln Pläne für die Zukunft des Areals. © Dirk Zschiedrich

Das Schloss Ulbersdorf hat durchaus die Chance, sich zu einem kulturellen Zentrum in dem Hohnsteiner Ortsteil zu mausern. Allerdings sieht es nur außen noch recht passabel außen. Das Innenleben ist stark sanierungsbedürftig. Das haben auch die Einwohner erkannt und versuchen, einiges in Eigenregie zu verschönern. So hat zum Beispiel Einwohner Bernd May die störende Trennwand im großen Saal entfernt. Hinter dieser war ein kleiner Archivraum eingerichtet. Der wurde nicht mehr benötigt. Damit vergrößert sich nicht nur der Saal. Hinter der Wand verbargen sich auch zwei Fenster. Die sind nun frei, und vom Saal aus bietet sich ein schöner Blick in den Schlossgarten. Der Saal selbst kann für Veranstaltungen aber auch für private Feiern genutzt werden. Die Stadt als Eigentümer hat noch weitere Pläne, die einzelnen Räumlichkeiten zu sanieren und zu nutzen. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) kündigte bereits einen Themenabend an, in welchem die Zukunft des Schlosses im Mittelpunkt stehen soll. Zunächst einmal müssten alle Räume vermessen werden, um überhaupt erst einmal einen Grundriss von dem Gebäude anfertigen zu können. Danach müssten die Grundrisspläne für alle drei Geschosse erarbeitet werden. Keine Probleme sieht der Bürgermeister im Erdgeschoss. Das ist durch Wohnungen und die Kindertagesstätte ausgelastet. Sorgen bereiten die Wohnungen darüber. Diese sind noch mit Ofenheizung beziehungsweise Nachtspeicheröfen ausgerüstet. Sie entsprechen auch sonst nicht den heutigen Standards. Aus diesem Grund seien sie auch nicht mehr vermietbar. Um sich einige Anregungen und Ideen zu holen, waren einige Ulbersdorfer jüngst beim Schlossverein in Struppen zu Gast. Dieser stand vor einem ähnlichen Problem und nutzt nach der Sanierung das Schloss unter anderem für kulturelle Veranstaltungen.

zur Startseite