Gute Aussichten für Karl May Der Bund unterstützt die Modernisierung des Museums. Wahlkreisabgeordneter de Maizière informiert sich darüber.

Die Zukunft des Karl-May-Museums im Blick. Als Wahlkreisabgeordneter besucht Bundesinnenminister Thomas de Maizière (M.) gemeinsam mit Radebeuls OB Bert Wendsche die Radebeuler Einrichtung. © Norbert Millauer

Schon Klara May hat es sich gewünscht: Ein größeres Gebäude, direkt an der Meißner Straße. Es gibt Pläne von ihr, die den Entwurf eines neuen und größeren Karl-May-Museums zeigen. Sie stammen aus dem Jahr 1940, nur vier Jahre vor ihrem Tod. Am vergangenen Freitag sind es Museumsdirektorin und Sammlungsleiter, die ihre aktuellen Pläne für eine Generalüberholung des Museums vorlegen. Als Wahlkreisabgeordneter ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gekommen, um sich über den aktuellen Stand zu informieren, denn der Bund will sich mit 2,7 Millionen Euro am Neubau der Villa Winnetou beteiligen.

Die Modernisierung des im Jahr 1928 eröffneten Museums scheint im Zeitalter der modernen Kommunikation längst überfällig. „Wenn nichts passiert, ist hier in zehn bis 20 Jahren Schluss“, sagt Thomas de Maizière. Er habe versucht, seine Kinder an die Bücher Karl Mays heranzuführen. Vergebens, denn sie haben lieber Harry Potter gelesen. Sammlungsleiter Robin Leipold ist sich aber sicher, dass das Interesse an Karl Mays Abenteuern nicht nachlassen wird. Vor allem, wenn sie bald in einer modernen, interaktiven Schau gezeigt werden.

Das größte Projekt der Modernisierung ist der Neubau der Villa Winnetou an der Meißner Straße, Ecke Schildenstraße. Der Plan zeigt ein kastenförmiges Gebäude aus weißen Klinkersteinen. Über die Farbe werde noch entschieden, erklärt Radebeuls OB Bert Wendsche, der auch zum Termin gekommen ist. Favorisiert wird ein weißer oder ein pastellfarbener Ton. Damit das Gebäude ins Auge fällt, soll die Fassade einiges hermachen. Eine Bordüre mit typischen Karl-May-Motiven soll den oberen Teil des Neubaus schmücken. Außerdem sollen hinter schrägstehenden Lamellen wechselnde großformatige Bilder erscheinen.

Zum geplanten Gesamterlebnis des Museums gehören auch Souvenirshop und Café. Beide empfangen die Besucher links hinter dem Eingang. Dort soll es in Zukunft nur noch einen Tresen für den Eintritt und den Museumsshop geben. Somit müssen keine zusätzlichen Mitarbeiter eingeplant werden. Über einen neuen Einstieg, die sogenannte Bibliothek der Abenteuer, gelangen die Besucher dann in die 300 Quadratmeter große Dauerausstellung mit dem Namen „Indianerland“. Dort wird die Nordamerikasammlung gezeigt, und die Besucher erfahren alles über die Ureinwohner, sagt Robin Leipold.

Beim Rundgang mit dem Wahlkreisabgeordneten durch die Villa Shatterhand und die Villa Bärenfett offenbaren sich die Mängel, deren Beseitigung nun ansteht. „Insgesamt 4 000 ethnografische Objekte, davon 800 aus Nordamerika, beherbergt das Museum“, erklärt Direktorin Claudia Kaulfuß stolz. Aber in der Villa Bärenfett ist das Klima zu trocken, und die ausgestellten Leder werden brüchig. Die Exponate, die hier stehen, sollen nach und nach in den Neubau wandern. Denn der Erhalt der Sammlung ist nur unter den entsprechenden klimatischen Bedingungen möglich.

Ein weiteres Problem ist das Depot. Nur eine schmale Treppe führt in den kleinen Kellerraum, in dem kein Platz und es viel zu feucht ist. Die Direktorin: „Das ist kein Zustand.“ In dem Neubau wird es ein ganzes Untergeschoss für die Aufbewahrung der Exponate geben. Auch der Raum, den viele Firmen für Feiern anfragen, ist momentan zu klein. Das wird sich mit dem Neubau ändern. Ein Veranstaltungsraum mit Platz für bis zu 100 Gäste kann künftig für Vorträge und Feiern genutzt werden.

Vielversprechende Pläne für das Museum, das in Radebeul und darüber hinaus einen guten Ruf hat. Am Ende will Thomas de Maizière noch die harten Fakten hören: Zeit und Geld. Die erste Etappe, der Neubau, wird 7,2 Millionen Euro kosten. Der Bund stellt dafür 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Der erste Spatenstich ist für den Herbst nächsten Jahres geplant und eine Bauzeit bis 2020 angedacht. Im zweiten Schritt sind die Villen Bärenfett und Shatterhand sowie die Parkanlage an der Reihe. Hinter den Kosten steht derzeit noch ein Fragezeichen.

Das Museum soll während der Bauarbeiten geöffnet bleiben. Vor allem wenn die Ausstellungsstücke in den Neubau ziehen, wird das eine große Herausforderung, sagt Claudia Kaulfuß. Keine Einnahmen könnten sie sich aber nicht leisten. Deshalb werden die Exponate nach und nach umziehen. Auch über eine schrittweise Eröffnung denken sie nach, damit die Besucher gleich zu Beginn den Weg in das neue Museum finden. „Das Geld ist in Arbeit“, sagt Thomas de Maizière zum Schluss und verspricht, noch mal ein gutes Wort für das Museum einzulegen. Indianerehrenwort!

