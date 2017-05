Gute Aussichten an der Kirschallee Die Revitalisierung der Industriebrache in Neustadt kostet mehr als sieben Millionen Euro. Der nächste Investor ist schon da.

Von der Zufahrtsstraße zum Capron-Werk haben sie den besten Ausblick auf die Bauarbeiten an der Kirschallee in Langburkersdorf: ICN-Geschäftsführer Frank Beyer (v.r.), Neustadts Bürgermeister Peter Mühle, Bauplaner Jens Ohl, Staatsminister Stefan Brangs, Bauamtsleiter Michael Schmidt und Bauleiter Ralf Erlinger von der Firma Eurovia. © Dirk Zschiedrich

Die Zahl klingt gigantisch: Mehr als 100 000 Kubikmeter Erde müssen die Bauleute an der Kirschallee in Langburkersdorf bewegen. Seit dem Baustart im November 2015 ist die einstige Industriebrache kaum mehr wiederzuerkennen. Riesige Erdwälle und Stützmauern deuten an, wie das Gelände einmal aussehen soll. Die Stadt Neustadt will das rund 14 Hektar große Areal schrittweise in ein neues Gewerbegebiet verwandelt. Flächen, auf denen sich neue Unternehmen ansiedeln sollen. Es ist ein Mammutprojekt, das Neustadt angeschoben hat – und das Sächsische Wirtschaftsministerium neugierig macht. Vor allem wegen der rund 6,15 Millionen Euro Fördermittel, die der Freistaat in die Revitalisierung gepumpt hat.

Stefan Brangs, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, überzeugte sich am Dienstag deshalb selbst vom Baufortschritt an der Kirschallee. Zusammen mit Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN), Frank Beyer, dem Geschäftsführer der Industriecenter Neustadt GmbH, und weiteren Bauverantwortlichen begutachtete Brangs das Gelände. Von den rund 7,3 Millionen Euro, die die Revitalisierung kosten wird, ist fast die Hälfte verbaut. 3,4 Millionen Euro wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren benötigt. Nach dem Abriss der ehemaligen Fortschritt-Überbleibsel und des Asylbewerberheimes konzentrieren sich die Bauarbeiten darauf, das Gelände anzugleichen. Angesichts der großen Höhenunterschiede ist das eine der größten Herausforderungen. Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt liegen etwa 20 Meter. „Wir müssen ebenmäßige Flächen schaffen, sonst ist das Gelände nicht vermarktbar“, sagt Frank Beyer, Geschäftsführer der Industriecenter Neustadt GmbH. Die städtische Tochtergesellschaft betreut das Millionenprojekt.

Insgesamt drei Bauquartiere sollen bis Ende 2017 entstehen. Das erste, ein rund 1,6 Hektar großes Grundstück, konnte bereits verkauft werden. Der Neustädter Wohnmobilhersteller Capron, dessen Werksgelände an die Kirschallee grenzt, will hier expandieren. Das zweite Grundstück, das rund 4,1 Hektar misst, soll als Nächstes veräußert werden. Laut Bürgermeister Mühle gibt es bereits einen Investor. Um wen es sich dabei handelt, daraus wird jedoch noch ein Geheimnis gemacht. Es soll sich laut Mühle um einen Zulieferbetrieb handeln. Der Notarvertrag für den Verkauf sei schon fertig. Es fehle nur noch die Unterschrift. Für das dritte freie Baugrundstück gibt es noch keinen Interessenten. Mit dem Verkauf der Flächen will Neustadt die Eigenmittel wieder reinholen, die in die Revitalisierung fließen. Ein Plan, der aufzugehen scheint. „Wir verkaufen die Flächen zu einem Wert, der über dem Verkehrswert liegt“, erklärt Frank Beyer.

Staatssekretär Stefan Brangs zeigte sich nach dem Rundgang beeindruckt. Vor allem von dem Tempo, das Neustadt hinlegt. „Es gibt keine vergleichbare Stadt in der Region, die so viele Investitionen in die Infrastruktur tätigt“, sagt Brangs. Es sei der richtige Schritt, um Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses große Engagement müsse man hoch anerkennen. Ein Lob, das Bürgermeister Peter Mühle gern hörte und entgegnete: „Wir wollen Neustadt wieder zu dem machen, was es einmal war – eine Industriestadt.“

