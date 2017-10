Gute Aussicht vom Bismarckturm Die ehemalige Feuersäule wird für Besucher immer attraktiver. Es stehen zahlreiche Projekte an.

Stolz präsentieren der Vereinsvorsitzende Peter Froebel und der Schatzmeister Marco Böber die neue Aussichtstafel für die Nordrichtung. Der Bismarckturm hat donnerstags bis sonntags geöffnet. © René Meinig

Imposant erhebt sich die 23 Meter hohe Säule in Räcknitz über die umliegenden Grünflächen. Beim Betreten des Innenraumes erschlagen einen die Fülle und Größe des Denkmals. Beidseitig führen insgesamt 158 Treppenstufen auf eine Aussichtsplattform. Bei gutem Wetter sind von hier das gesamte Elbtal und die Sächsische Schweiz zu sehen. Manchmal lassen sich sogar die Höhen des Osterzgebirges erkennen.

Nun wird sie feierlich eingeweiht. Am 27. Oktober erhält das Denkmal die erste von vier neuen Richtungstafeln. Jede Edelstahltafel misst 1,80 Meter in der Länge und 30 Zentimeter in der Breite. Sie helfen Besuchern, die Dresdner Frauenkirche und andere Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt aus der Ferne zu betrachten und eindeutig zu identifizieren. Die erste Tafel ist die Nordtafel mit Stadtblick. Im kommenden Jahr soll die Südtafel folgen. Es gab vorher bereits Richtungstafeln auf der Aussichtsplattform. Diese waren jedoch mit der Zeit so abgenutzt, dass sie nicht mehr brauchbar waren.

Jedes Jahr eine neue Richtung wird als Ziel gesetzt, sagt Peter Froebel, erster Vorsitzender des Vereins Bismarckturm Dresden. In seiner Kindheit lief er jahrelang auf dem Schulweg an dem Turm vorbei. Im Architekturstudium an der Technischen Universität Dresden befasste er sich später näher mit dem Thema der Denkmalpflege und dem allmählichen Verfall des Turms. Dann kam es 2003 mit seinen Kommilitonen zur Vereinsgründung. Inspiriert hat ihn ein Zitat von Historiker Willy Timm, in dem es heißt, dass die Zeit gekommen sei, solche Bauten nun weniger in ihrer ursprünglichen Sinngebung, sondern vielmehr als künstlerisch-kulturellen Ausdruck einer vergangenen Zeit zu erhalten.

Die Tafeln sind nicht die einzigen Pläne des Vereins. Aus dem Umspannhäuschen neben dem Turm soll in den kommenden zwei Jahren ein Lagerhaus samt Toilette werden. Die Informationstafeln innerhalb des Denkmals sollen vervollständigt werden. Sie erzählen die Geschichte des heutigen Turms. Im Jahr 1906 als Feuersäule des Bismarckkults eingeweiht, erlitt er am 10. Mai 1933 mit der Bücherverbrennung durch Dresdner Studenten direkt am Fuße des Bauwerks seinen geschichtlichen Tiefpunkt.

Heute ist der Turm ein beliebter Ausflugsort. Das Kultobjekt bekommt eine neue, öffentliche Bedeutung als Besucherturm und begehbares Denkmal. Rund 17 500 Besucher kamen vom 1. März bis Mitte September. Nun hofft der Verein, dass auch in Zukunft viele Menschen vorbeikommen und den 360-Grad-Rundblick über ganz Dresden genießen.

