Gute Argumente, schlechte Aussichten? Die Stadt will nicht an Bedeutung verlieren. Die Chancen dafür sind aber gering.

Strehla hat infrastrukturell einiges in die Waagschale zu werfen, zum Beispiel die Oberschule. Für die Stadtpolitiker genug, um sogenanntes Grundzentrum zu werden.

Strehla. Die Ausgangsposition könnte besser kaum sein, scheint es. Ärzte und Apotheke, Sparkasse und Schwimmbad, Kaufhallen und Kindereinrichtungen, Pflegeheim und Postfiliale. Vier Buslinien, davon eine nach Oschatz. Bei gerade einmal 3 500 Einwohnern hat Strehla einiges an Infrastruktur zu bieten. „Wir müssen uns nicht verstecken“, resümiert Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG). Der Stadtchef sieht den derzeitigen Komfort allerdings bedroht. Vor allem, wenn Strehla nicht den Status als regionales Grundzentrum bekommt. Der Zugriff auf attraktive Fördermittel würde verbaut, Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt (SZ berichtete).

Die Bedenken kann man beim Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV) durchaus verstehen. Strehlaer Hoffnungen, doch noch Grundzentrum werden zu können, verpassen die Regionalplaner mit Sitz in Radebeul aber einen Dämpfer. Die Chancen seien „nicht aussichtsreich“, sagt RPV-Vertretrerin Heidemarie Russig.



Grundzentren als niedrigste Stufe zentraler Orte hätten vor allem die Aufgabe, das Netz von Ober- und Mittelzentren zu ergänzen, „wenn in zumutbarer Entfernung das nächste Mittel- oder Oberzentrum nicht erreichbar ist.“ Mit Riesa im Südosten (8 km) und Oschatz (10 km) im Südwesten liegen jedoch gleich zwei Mittelzentren in direkter Nachbarschaft der Nixenstadt. Dahlen und Belgern-Schildau – jeweils gut 15 Kilometer entfernt – seien vom benachbarten Planungsverband Leipzig-Westsachsen zudem als Grundzentren ausgewiesen. Von dem benachbarten Verband gebe es bisher auch keine Signale, „dass es ohne Strehla als Grundzentrum zu Defiziten bei der Versorgung in der Fläche“ kommen würde, sagt Heidemarie Russig.

Damit dürfte auch eine stille Strehlaer Hoffnung zunichtegemacht sein. Nämlich die, dass bei der Festlegung zentraler Orte bisher noch nicht grenzüberschreitend gedacht wurde. Die Planungsverbände haben laut Heidemarie Russig aber sogar die Pflicht, sich an den Regionengrenzen miteinander abzustimmen. Das betreffe im Falle Strehlas neben Leipzig-Westsachsen auch die brandenburgische Region Lausitz-Spreewald.

Deren Verflechtung mit Strehla ist überschaubar. So besucht derzeit zum Beispiel gerade mal ein Schüler aus Mühlberg Strehlas Oberschule. Blickt man von Strehla nach Westen, sieht es ganz anders aus: Von 333 Oberschülern in Strehla kommt die Hälfte aus den (nord-)westlichen Nachbargemeinden: 83 aus der Gemeinde Cavertitz, 30 aus Liebschützberg und 53 aus Belgern. Wie viele Nachbarn in Strehla einkaufen oder zum Arzt gehen, darüber gibt es bisher nur Vermutungen. Doch es dürften Hunderte Menschen sein, mutmaßt man in der Stadtpolitik.

Beim RPV will man sich einer solchen Strehlaer Argumentation allerdings nicht versperren. Unbestritten sei, dass Strehla von östlich gelegenen Ortsteilen der Gemeinde Cavertitz besser zu erreichen sei als etwa Dahlen, Oschatz oder Belgern. Deshalb werde man das mit dem benachbarten Planungsverband noch einmal erörtern, so Heidemarie Russig.

Ob das letztlich doch noch zur Einordnung als Grundzentrum führen kann? Die Stadtpolitik hat angekündigt, den Kampf dafür aufnehmen und um Unterstützung bei örtlichen Unternehmen, den Nachbargemeinden sowie auf landes- und bundespolitischer Ebene werben zu wollen. CDU-Landtagsmitglied Geert Mackenroth hat bereits Unterstützung zugesagt.

Ein Szenario, in dem das über tausendjährige Strehla nicht Grundzentrum wird, mag sich mancher gar nicht ausmalen. „Das wäre ein erster Schritt zum Stadtteil von Riesa“, meint etwa der Strehlaer CDU-Stadtrat Detlef Goldbach. Natürlich könne die Stadt ihre Belange deutlich machen, so Heidemarie Russig vom RPV. Bis 31. Januar bleibt noch Zeit, dann endet die Öffentlichkeitsbeteiligung zum neuen Regionalplan.

