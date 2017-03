Gute Absolventen in den Schulen Der Schulleiter des Gymnasiums in Bischofswerda Bodo Lehnig spricht von einem guten Jahrgang.

Das Gymnasium in Bischofswerda. © Steffen Unger

Das Goethe-Gymnasium und die Oberschule Bischofswerda bereiten jetzt gezielt ihre Absolventen auf die Prüfungen zum Abitur bzw. zum Real- oder Hauptschulabschluss vor. Die Stunde der Wahrheit für das Abitur schlägt sachsenweit zwischen dem 7. April und 5. Mai. Am Goethe-Gymnasium starten die Prüfungen am 10. April für alle, die den Test in Geschichte schreiben. Zuletzt steht hier am 3. Mai Mathematik an. Wie Schulleiter Bodo Lehnig auf Anfrage sagte, bereiten sich am Goethe-Gymnasium rund 60 junge Leute auf das Abitur vor. Ob alle für die Prüfungen zugelassen werden, entscheidet sich noch. „Wir haben einen guten Jahrgang“, so Lehnig. Die Klausuren unter prüfungsähnlichen Bedingungen als Testlauf sind abgeschlossen.

An der Oberschule wollen in diesem Jahr rund 40 junge Leute den Realschulabschluss schaffen, zehn steuern einen Hauptschulabschluss an. Die Prüfungen finden im Mai statt. Vorprüfungen gibt es hier im März. Schulleiterin Sabine Grünke sagte auf Anfrage, man habe einen guten Jahrgang. Geschrieben werden die Prüfungen an der Oberschule in diesem Jahr erstmals nicht mehr in Klassenzimmern, sondern in der schön sanierten Aula. Die Schulleitung setzt dabei auf das würdigere Umfeld dem Anlass entsprechend. (SZ/ass)

