Gutachter kommt mit der Kettensäge Im Haus Zwingerstraße 10 war plötzlich eine Decke abgesackt. Die genaue Ursache wird erst noch ermittelt.

Ein instabiles Haus: die Zwingerstraße 10 in Döbeln. © André Braun Ein instabiles Haus: die Zwingerstraße 10 in Döbeln.

In einer Wohnung sackte die Decke herab.

Die Ursachen für den Schaden am Haus Zwingerstraße 10 sind weiter unklar. Am vergangenen Dienstag war dort plötzlich eine Decke abgesackt, als die Mieter gerade gemütlich Monopoly spielten. Andreas Gassner, der Inhaber des Hauses, war am Freitag aus München angereist, um sich den Schaden zu besehen. „Die Decke hat sich etwa zehn Zentimeter gesenkt. Sie ist jetzt abgestützt, und es hat sich auch kein Putz gelöst“, sagte er. Die genaue Ursache soll in der kommenden Woche ein Gutachter ermitteln. Dazu wird wahrscheinlich der Fußboden in der darüberliegenden Wohnung geöffnet. Sie ist derzeit unbewohnt. Die Annahme, dass ein morscher Balkenkopf gebrochen ist, hält auch Gassner für plausibel. „Der Schaden kann schon vor 30 Jahren entstanden sein. Derzeit gibt es keine erkennbaren Feuchtigkeitsschäden“, sagte er. Die Vorgeschichte des Hauses sei ihm nicht bekannt. Gassner besitzt die Immobilie erst seit einem Jahr.

Mit der betroffenen Mieterin, die aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich bei Freunden untergeschlüpft war, habe er gesprochen und ihr eine andere Wohnung angeboten. „Sie hat das Angebot ausgeschlagen“, sagte Gassner. Es sei aber ohne Probleme möglich, dass die Mieterin ihre Möbel aus der Wohnung holt, wenn sie in ein anderes Quartier umzieht.

