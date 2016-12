Gutachter: Klinik trifft keine Schuld Die Eltern eines kleinen Mädchens hatten das Klinikum Oberlausitzer Bergland auf Schadenersatz verklagt.

Das Klinikum Oberlausitzer Bergland betreut jährlich etwa 900 Geburten. Die Folge einer Geburt vom 15. August 2010 hat jetzt dazu geführt, dass sich die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts damit befassen muss. Geklagt hatte die Mutter der kleinen Evelyn-Joune Edith Handel aus Ebersbach. In dem Verfahren geht es um Schadenersatz und Schmerzensgeld wegen eines vermeintlichen Geburtsschadens.

Die Eltern des 2010 geborenen Kindes machen das Klinikum und die Hebamme dafür verantwortlich, dass ihr Kind den rechten Arm nicht richtig frei bewegen kann. Mit der Klage vor der Zivilkammer des Landgerichts erheben sie den Vorwurf, dass dieser Geburtsschaden hätte vermieden werden können, wenn die Geburt des 4440 g schweren und 52 cm großen Babys mittels Kaiserschnitt erfolgt wäre. In diesem Zusammenhang gibt die Mutter an, nicht darüber aufgeklärt worden zu sein, dass es auch alternative Entbindungsmöglichkeiten gibt. Auch aus diesem Grund fordern die Kläger jetzt Schmerzensgeld in Höhe von 50000 Euro, den Ersatz ihrer Aufwendungen und Auslagen sowie die Anerkennung der Übernahme von Folgeschäden und eine lebenslange Geldrente. Sowohl die Klinik Oberlausitzer Bergland, als auch die Hebamme beantragten Klageabweisung. So wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.

Der Gutachter ist praktizierender Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Ergebnis seines Gutachtens kommt er zum Schluss, dass weder dem Klinikum noch der Hebamme Fehler unterlaufen sind. Im Mittelpunkt des Gutachtens stand dabei die Ultraschalluntersuchung. Dabei ging es um die Messung des voraussichtlichen Geburtsgewichts. Der Sachverständige führte dazu aus, dass es sich bei der Messung um eine Schätzung handelt. Die medizinischen und technischen Gegebenheiten lassen eine exakte Feststellung von Geburtsgewichten noch nicht zu. Die Werte schwanken um die zehn Prozent. Außerdem gebe es keine einheitliche Richtlinie, die vorschreibt, nach welcher Formel das Geburtsgewicht berechnet werden soll.

Die Unterlagen, die dem Gutachter vorlagen, verweisen aber darauf, dass bei der Geburtsplanung auf eine allgemein anerkannte Formel zurückgegriffen wurde. Es gab keine Veranlassung, auf alternative Geburtsmöglichkeiten, wie etwa den Kaiserschnitt, hinzuweisen. Diese Aufklärung erfolge nach medizinischem Maßstab zumindest dann, wenn das nach der Ultraschallmessung (Schätzung) ermittelte Gewicht des Kindes deutlich über 4000 g (bei festgestelltem Diabetes der Mutter) oder bei über 4500 g (kein Diabetes der Mutter) liegt. Im Fall der kleinen Evelyn-Joune Edith lag die Berechnung im Rahmen von etwa 4000 g und damit keine Notwendigkeit vor, eine andere Geburtsmethode anzuraten.

Die Geburt sei sehr schnell gegangen. Aus diesem Grund ist auch nicht davon auszugehen, dass es zu Schwierigkeiten gekommen sei. Dass es während der Geburt zu einem knackähnlichen Geräusch gekommen sein soll, führt der Gutachter darauf zurück, dass es durch die veränderten Druckverhältnisse zu Veränderungen in Weichteilen gekommen sein kann, keinesfalls aber zu irgendwelchen Abrissen, die dazu geführt haben könnten, dass es zu einer Bewegungseinschränkung des rechten Armes kam. In seiner Befragung stellte der Sachverständige sehr deutlich klar, dass es im Fall der kleinen Evelyn-Joune Edith kein Verschulden gibt, sondern es sich vielmehr um ein schicksalhaftes Ereignis handelt. Jetzt sind die drei Berufsrichter der Görlitzer Zivilkammer aufgerufen, eine Entscheidung in dieser Sache zu verkünden. Das wird am 20. Januar 2017 der Fall sein.

