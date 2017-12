Gutachter fürs Gerätehaus? Das neue Feuerwehrhaus in Goßdorf wird teurer als geplant. Der Stadtrat will das so nicht hinnehmen.

In Goßdorf wird der Bau des neuen Gerätehauses deutlich teurer. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Goßdorf wird viel teurer als geplant. Im Dezember 2016 wurde vom Planer eine Kostenberechnung in Höhe von rund 522 000 Euro vorgelegt. Der Stadtrat entschloss sich, das Projekt durchzuziehen. Nun sagen die Räte: Hätten sie gewusst, wie es weitergehen würde, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Denn die Ernüchterung kam, als die ersten Kostenvoranschläge auf den Tisch gebracht wurden. Demnach erhöhte sich die Bausumme auf 653 000 Euro. Der Planer begründet das mit gestiegenen Baupreisen. Die Kostensteigerung lag damit bei 131 000 Euro, das sind 25,1 Prozent mehr, die die Stadt Hohnstein zu tragen hat.

Das ist der Anlass für einige Stadträte, ins Grübeln zu kommen. Hatte das Planungsbüro Baumanagement & Beratung Raik Dünnebier es versäumt, höhere Baupreise mit einzukalkulieren? Stephan Thunig (CDU) strengte eine Untersuchung an. Alexander Hentzschel vom Bauamt beschäftigte sich mit dem Thema, beriet sich mit einem Experten. Der wies darauf hin, dass eine Abweichung in Höhe von 20 Prozent im Toleranzbereich liege. Für eventuellen Schadensersatz relevant sei die Überschreitung dieser 20 Prozent. Für das Projekt Gerätehaus würde das einen Streitwert in Höhe von reichlich 26 000 Euro bedeuten. Sollte das Ganze untersucht werden, stehen dem bis zu 10 000 Euro Gutachterkosten gegenüber. Der Stadtrat sollte nun entscheiden, ob ein solches Gutachten in Auftrag gegeben werden soll. Weil Uneinigkeit herrschte, wurde das Thema auf die nächste Sitzung vertagt. (SZ/aw)

zur Startseite