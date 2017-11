Gutachten sieht Entziehung vor Strafe Der dreifache Handtaschenräuber ist zwar laut Görlitzer Gericht eindeutig verantwortlich. Dennoch ist die Behandlung einer Alkoholabhängigkeit vorrangig, um weitere Taten auszuschließen.

Der Angeklagte ist für seine Handlungen voll verantwortlich. Das Wörtchen „voll“ ist dabei doppeldeutig. Denn „voll“ war er bei seinen Straftaten nicht so stark, dass er nicht wusste, was er tat. Dennoch sei er krank, nämlich alkoholabhängig.

Mit dieser Einschätzung von Dr. Marta Makowiecka, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Medizinischen Versorgungszentrum Martinshof, begann am Mittwoch der dritte Verhandlungstag vor dem Landgericht gegen jenen Räuber, der in drei Fällen Frauen schlug, um an deren Handtaschen zu gelangen. Die Gutachterin betonte, dass der jetzt 25-jährige Frieder Hanke* dreimal nach gleichen Tatmustern sehr zielgerichtet vorging: Stets habe er sich Frauen im Alter von über 40 Jahren von hinten und mit einer Kapuze bedeckt genähert, um nicht erkannt zu werden. Aus diesem Grund redete er auch bei keinem seiner Verbrechen. Stets wendete er Gewalt so lange an, bis die Taschen in seiner Hand waren und er damit weglaufen konnte. So geschehen am 1. Dezember 2013, am 4. Juli 2016 und am 7. Januar 2017. Dabei ging er teilweise mit erheblicher Brutalität vor. Auch dafür fand Dr. Marta Makowiecka eine mögliche Erklärung: Er könnte die Wut auf seine Mutter auf die Frauen projiziert haben. Seine Mutter hatte ihn als Zwölfjährigen von einem Tag auf den anderen verlassen. „Da kam ich leider Gottes zum Vater“, erzählt er. Der war Trinker. Es folgten Aufenthalte bei den Großeltern, ein Leben als Obdachloser, dann endlich der Besitz einer Wohnung. Da er aber selbst seit dem Weggang der Mutter mit bis zu zwölf Flaschen Bier täglich trunksüchtig geworden war und auch bis zu zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchte, häuften sich schnell Schulden an.

„Der Suchtdruck brauchte Geld, das dürfte der eigentliche Grund seiner Überfälle gewesen sein“, überlegt die Gutachterin. Alle anderen Begründungen und Geschichten, auch seine angeblichen Erinnerungslücken, seien mehr oder weniger Schutzbehauptungen, in dessen Unstimmigkeiten zwischen Polizeibefragungen und Gerichtsaussagen sich Frieder Hanke mit verstrickte. Für Chantal Bitza*, eine als Zeugin geladene Ex-Freundin, kein Wunder: „Der haut einem nur die Taschen voll.“ Die 30-Jährige erinnert sich an den Fall von 2017: Da sei ihr damaliger Verlobter nach Hause gekommen, ohne dass man ihm etwas angemerkt hätte. Auch hatte er weniger getrunken als sonst. Ein Polizeiprotokoll nach der Festnahme beim Fall von 2016 verweist auf eine Alkoholprobe von 0,47 mg je Liter. Beides bestärkt die Schuldfähigkeit und schließt ein wegen Alkohol nicht mehr steuerbares Handeln aus.

Genutzt haben ihm seine Überfälle nichts. Weil in den beiden ersten Fällen schnell die Polizei anrückte, habe er die Taschen weggeworfen. Zur Tat im Januar 2017 habe ihn ein anderer genötigt, doch auch das scheint nach den Hinweisen der Gutachterin zumindest zweifelhaft. In der dabei geraubten Tasche waren ein Handy, Papiere und 250 Euro. Die leere Tasche fand ein Bewohner in einer Ecke jenes Hauses, in dem Frieder Hanke damals mit seiner Ex wohnte. Als diese bei der Festnahme ihres Verlobten drei Tage später von dessen Straftaten erfuhr, machte sie mit der kurzen Beziehung schlagartig Schluss.

Hanke, von der Gutachterin als „mit einem IQ von 76 deutlich unterdurchschnittlich“ bezeichnet, war in der Schule zweimal sitzen geblieben und nach der 8. Klasse ausgeschieden. Ohne erlernten Beruf hielt er sich mit einigen Leiharbeitsaufträgen über Wasser, lebte sonst von Sozialhilfe und bekam auch einen Betreuer. Konstant blieb nur sein Alkoholkonsum. „Noch habe seine Alkoholabhängigkeit keinen schweren chronischen Verlauf erreicht“, erklärt Dr. Marta Makowiecka, allerdings sei dieser mit Sicherheit zu erwarten, käme Frieder Hanke nach der bereits seit Januar andauernden Haft unbehandelt frei. Irgendwann folgten neue Taten, heißt eine Prognose. Rückfälle auszuschließen, diene daher ihm, schütze aber auch die Gesellschaft. Eine mindestens zweijährige Behandlung in einer Entziehungsanstalt sollte darauf ausgerichtet werden, die Ursache für die Alkoholabhängigkeit zu beseitigen, nämlich die Verknüpfungen mit Gedanken an die Missstände in seiner Jugend auszuschalten.

„Er muss noch etwas nachreifen“, formuliert die Psychologin. Wie Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht das bewerten, ist am 20. November zu erfahren. Dann wird auch das Urteil verkündet.

Namen von der Redaktion geändert

