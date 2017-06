Gutachten fordert Tempo 30 Die Grünen haben sich einst gegen eine Ortsumfahrung ausgesprochen – jetzt machen sie sich für mehr Sicherheit an der B 98 stark.

Gilt in Glaubitz an der B 98 bald Tempo 30? Das fordern zumindest die Grünen, um kurzfristig für mehr Sicherheit in dem Dorf zu sorgen. © Foto/Montage: Sebastian Schultz

Zebrastreifen, Verkehrsinseln und Tempo-Limit – damit könnten die gefährlichen Abschnitte der B 98 entschärft werden, glaubt der Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). Nach einem Vororttermin mit Anliegern und Politikern in Glaubitz und Schönfeld Anfang des Jahres hatte er ein Gutachten beim Planungsbüro SVU Dresden in Auftrag gegeben, um kurzfristige Lösungen für die Sicherheits- und Lärmprobleme auf der Bundesstraße zwischen Glaubitz und der A 13 zu finden.

Denn zwar ist für die Kommune der Bau einer Ortsumfahrung geplant, die im aktuellen Bundesverkehrswegeplan auch im vordringlichen Bedarf eingeordnet ist. Bis zur Umsetzung werden aber noch Jahre vergehen.

Die im Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dagegen mit überschaubaren Kosten verbunden und zeitnah umsetzbar, sagt Stephan Kühn und kritisiert das bislang eher zögerliche Agieren der Behörden: „Es ist nicht einzusehen, dass das Landratsamt erst handeln will, wenn ein Unfallschwerpunkt besteht. Mit Placebo-Maßnahmen wie dem Verrücken des Tempo-50-Schildes um ein paar Meter in Glaubitz kommen wir nicht weiter.“

Schließlich passieren tagtäglich knapp 6 000 Fahrzeuge den Ort, wobei der Schwerlastverkehr knapp 18 Prozent ausmache und Prognosen sogar von einem Verkehrsaufkommen von bis zu 8 000 Fahrzeugen auf der Strecke bis zur Autobahn ausgehen. Dieses hohe Aufkommen birgt laut Gutachten Konfliktpotenzial, weil es in Glaubitz beispielsweise keine gesicherten Querungsmöglichkeiten für Fußgänger gibt. Das Planungsbüro kommt deshalb zu dem Fazit, dass die Menschen vor Ort durch den Straßenverkehr gefährdet sind und ihre Belange bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Für Glaubitz werden in dem Gutachten fünf konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.

Fünf Maßnahmen fürs Dorf

So sollte die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 98 im Ort auf 30 Kilometer pro Stunde für alle Fahrzeuge begrenzt werden. Das müsste der Landkreis als zuständige Verkehrsbehörde im Rahmen einer Einzelfallentscheidung veranlassen, Kosten und der nötige Zeitaufwand dafür werden als gering eingeschätzt. Zudem sollte die Geschwindigkeit ab dem Dorfgemeinschaftshaus bis zum Colmnitzer Weg von derzeit 70 auf 50 Stundenkilometer abgesenkt werden.

Die Einhaltung der Geschwindigkeit könnten zudem mit stationären Anlagen oder auch mit Motiv-Anzeigen – sogenannte Verkehrssmileys – überwacht werden, schlägt das Planungsbüro vor. Außerdem sollte dringend geprüft werden, ob in Glaubitz sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen werden könnten. Denkbar sei hier der Einsatz einer bedarfsorientierten Rot-Dunkel-Signalanlage. Um Raser zum Bremsen zu zwingen, seien zudem Mittelinseln an den Ortseingängen vorstellbar.

Das Gutachten, das auch Maßnahmen für Wildenhain, Quersa und Schönfeld vorschlägt, soll in den nächsten Tagen den Rathäusern und Behörden zugestellt und diskutiert werden. Ob Tempolimit und Co. auch umgesetzt werden, ist deshalb noch völlig offen.

Dass sich die Grünen überhaupt für mehr Sicherheit an der B 98 stark machen, dürfte zudem einige überraschen. Schließlich hatte Stephan Kühn die geplanten Ortsumfahrungen Ende vergangenen Jahres als überflüssige Bauprojekte abgestempelt. Das Verkehrsaufkommen rechtfertige die hohen Kosten nicht, hatte er damals gesagt. Daraufhin wurde er von Anwohnern zum Kafffee an die B 98 eingeladen – und räumte große Defizite bei der Verkehrssicherheit ein. Noch vor Ort bot er seine Hilfe bei der Realisierung kurzfristiger Maßnahmen an.

