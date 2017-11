Gutachten fertig zu Bimmelbahnunfall Anfang August ist in Obercarsdorf ein Kind verletzt worden. Für den Unfall können zwei Seiten verantwortlich sein.

Wie hat sich der Unfall an der Weißeritztalbahn Anfang August zugetragen? © SZ/Franz Herz

Ein Gutachter sollte herausfinden, wie sich ein Unfall an der Weißeritztalbahn Anfang August zugetragen hat. Damals war ein zehnjähriger Junge mit seinen Großeltern im Dampfzug unterwegs in Richtung Dippoldiswalde. Offenbar hat er während der Fahrt seinen Kopf aus dem Fenster gestreckt, ist dabei mit einem Schild an der Strecke zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Er wurde in Dresden im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei hat danach Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Sie ließ den Unfallort genau vermessen und ein Gutachten zu dem Unfallhergang anfertigen. Der Gutachter ist die fragliche Strecke abgegangen, hat alle Schilder kontrolliert und untersucht, ob beim Bau Vorschriften verletzt worden sind. Das Ergebnis seiner Arbeit liegt inzwischen vor, informierte Polizeisprecher Thomas Geithner. Über inhaltliche Einzelheiten kann er während des laufenden Verfahrens nichts mitteilen.

Es steht jetzt aber ein Vorwurf in beide Richtungen im Raum, sowohl gegen die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft als Betreiber der Bahn als auch gegen die Großeltern des Jungen, welche zum Zeitpunkt des Unfalls die Aufsichtspflicht für das Kind hatten. Die Dampfeisenbahngesellschaft hat mögliche Schwachpunkte an der Strecke, die sich bei den Ermittlungen gezeigt haben, bereits behoben, wie die Polizei informiert.

Jetzt müssen die Eltern des Jungen entscheiden, ob sie den Strafantrag wegen dieses Unfalls weiter aufrechterhalten. Wenn nicht, könnte das Ermittlungsverfahren eingestellt werden. Ansonsten würde die Polizei das Verfahren weiter an die Staatsanwaltschaft geben.

