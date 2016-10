Gut zu tun zum Saisonende Mit vier kulinarischen Veranstaltungen geht das Team des Klosters in den Endspurt. 2017 steht ein Jubiläum an.

Die Gutskapelle von Kloster Buch. © André Braun

Auch in diesem Jahr endet am 31. Oktober wieder offiziell die Besucherhauptsaison im Kloster Buch. An genau diesem Reformationstag können Hungrige „Zu Tisch bei Luther“ sein. „Dieses Angebot ist schon ausverkauft“, sagt Sabine Patzelt vom Förderverein Kloster Buch. Selbst für die drei Martinsgansessen, die im November im Veranstaltungskalender stehen, gibt es nur noch Restplätze.

Auch in der Nachsaison, also bis Jahresende, laden Direktvermarkter wieder zum Bauernmarkt ein. Die Termine sind der 12. November und der 10. Dezember. Dann ist über zwei Monate Handelspause. Überdies bieten Undine Myja und Frank Niemann auch im November noch einmal „Runde Teestunden“ und Kalligrafikurse an. Kreativtage am ersten Sonntag im Monat gibt es aber im November und Dezember nicht. Auch die Malerei der Roßweiner Hobbykünstlerin Bärbel Hoffmann ist nur noch im Oktober zu sehen.

„Begonnen haben wir bereits mit der Vorbereitung der Saison 2017“, sagt Sabine Patzelt. Das Team bemühe sich, den kleinen Übersichtsplan bis spätestens zum weihnachtlichen Bauernmarkt fertigzuhaben. Schon jetzt hätten Kunden danach gefragt. Fest steht der Termin für die Eröffnung der neuen Besuchersaison. Das wird der 2. April sein. Für diesen Tag hat sich das Ärzteorchester Leipzig angekündigt. Das möchte mit einem Benefizkonzert zugunsten des Klosters helfen, dass weitere Sanierungsarbeiten angegangen werden können. Weiterhin wird es ein Open-Air-Konzert am 16. September geben, und zwar mit Gregorianika. Der Mönchsgesang der Gruppe soll im Klosterhof erklingen.

Am Anfang steht außerdem die Vorbereitung auf ein besonders Jubiläum. Im August ist es 825 Jahre her, dass zwölf Zisterzienser und ein Abt aus Sittichenbach bei Eisenach nach Buch gekommen sind. Der Erstbezug des Klosters soll mit Sonderführungen und einer Festveranstaltung begangen werden, bei der auch der Förderverein seinen 20. Geburtstag mit feiern möchte.

zur Startseite