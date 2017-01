Gut verpackt ist fast geschenkt In Zeiten von niedrigen Zinsen und politischen Debatten haben die Kabarettisten von Breschke & Schuch genügend Stoff.

Die Dresdner Kabarettisten Breschke & Schuch kamen zum Auftakt der Theatersaison 2017 nach Kamenz. Der besorgte Bürger durfte am Glühweinstand des weltoffenen Unternehmers natürlich nicht fehlen. © Jonny Linke

Wer mag es nicht? Zu Weihnachten bunte Geschenke erhalten oder verschenken. Die unterschiedlichsten Inhalte lassen sich so mit etwas Farbe, Geschenkpapier und ein paar tollen Worten bei der Übergabe bewerten. Teilweise werden die Geschenke so sehr mit Worten ummantelt, dass der eigentliche Inhalt extrem aufgewertet wird. Genauso passiert es nach den Worten der Dresdner Kabarettisten Breschke & Schuch auch jeden Tag in Deutschland. Vor allem aber in der Politik. Grund genug für die drei lustigen Zeitgenossen, sich der Thematik anzunehmen und einen unterhaltsamen Abend zu füllen. Mit ihrem zweistündigen Programm „Wie schenken zum Fest wird – wir packen aus“ besuchten die Kabarettisten jetzt auch das Stadttheater Kamenz. Fast ausverkauft war der Saal zum Saisonauftakt.

Auf aktuelle Probleme aufmerksam gemacht

Doch ist die deutsche Politik so schlecht, dass man es dem Bürger gut verpackt verkaufen muss? Die Vorfreude auf die Darbietung war groß und wurde nicht enttäuscht. Mit eleganter Sprachführung und unterhaltsamen Dialogen verstanden es Manfred Breschke und Thomas Schuch, auf aktuelle Problematiken aufmerksam zu machen und dem Zuhörer den Spiegel vors Gesicht zu halten. Die beiden wurden dabei exzellent durch ihren Kollegen Daniel Vedres unterstützt. So stellten sich die Drei die Frage, ob die vor Kurzem um den Dresdner Weihnachtsmarkt aufgestellten Betonklötze, eigentlich die Bürger vor Terroristen oder vor den Politikern schützen sollten. Auch die aktuelle Finanzpolitik mit den geringen Zinsen wurde schemenhaft, aber sehr deutlich an den Pranger gestellt. So schlüpfte Manfred Breschke in die Rolle eines 15 Milliarden schweren Unternehmers, welcher nach aktuellen Finanzrechnungen bei einem Besuch des stillen Örtchens fast mehr an Zinsen verdient, als eine Pflegekraft in Deutschland im ganzen Monat. Mit überspitzten Thematiken, welche einwandfrei die aktuelle Politik der Bundesregierung spiegelten, wurde so manchem Gast nach dem Lachen über die Darbietung aber auch der Ernst der Lage bewusst. Zwischen den Szenen versüßte Daniel Vedres die Zeit mit handgemachter Musik. Mit Blasinstrumenten und elektronischer Unterstützung entstanden so teils lustige Kompositionen, welche dem gesamten Stück einen Mantel umlegten. Gut zwei Stunden dauerte das Bühnenprogramm, bei welchem die beiden auch in die Rolle von Siegfried und Brunhilde, zwei sympathischen Sachsen mit Dialekt, schlüpften. Siegfried, ein bekennender Laubenfan, büßte vor Kurzem seine liebgewonnene Laube, samt den noch vorhandenen Holzlatten, ein. Brunhilde, die betagte Ehegattin, fand den Verlust der Laube hingegen nicht so schlimm. Mit aktuellen Dingen wie der Asyldebatte, der Scharia, also der fanatischen Gesetze der Hardcore Islamisten oder der Russlandpolitik, fanden Themen Einzug, welche dem Zuhörer das bereits Erlebte von einer anderen Sichtweise verdeutlichten.

Und immer wieder merkte man: Mit der richtigen Verpackung kann man dem Bürger leider auch das schlechteste Geschenk teuer verkaufen. Auch wenn es im Umkehrschluss totaler Murks ist. Was vom Abend im Stadttheater blieb, war neben viel Unterhaltung, Spaß und Lachanfällen die Einsicht, doch vieles einmal zu hinterfragen und von verschiedenen Standpunkten zu betrachten.

