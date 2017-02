Gut Strom in Rathen

Schifferfastnacht im Kurort Rathen © Daniel Förster

So viele Gastdelegationen wie am Wochenende hat die Schifferfastnacht im Kurort Rathen noch nie gesehen. Gleich zwölf auswärtige Abordnungen erlebten, begrüßt von einem mehrfachen „Gut Strom!“, wie schwungvoll in Rathen das Schifferfest gefeiert wird. Mit einem symbolischen Flaggentausch, der die Zusammenarbeit zwischen der Sächsischen Dampfschiffahrt und dem Schifferverein Rathen besiegelt, begann der Kurort seinen 109. Schifferball am Sonnabend. Nach dem Umzug, der sich durch Niederrathen und Oberrathen bewegte, landeten Gastgeber und Gäste im Hotel Amselgrundschlösschen an.

