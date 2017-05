Gut platziert Bei der Deutschen Goju-Kai-Karate-Meisterschaft holen Döbelner sechs Medaillen.

Hans-Edgar Makiola (von links), der stellvertretende Do-Leiter Ralf Kruggel, Luca Eichler, Willi Kruggel (vorn) und Thomas Schmitt freuen sich über ein gutes Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft in Dresden. © privat

Die German JKF Goju-Kai Federation e.V. hatte nach Dresden zur 13. Deutschen JKF Goju-Kai Karatemeisterschaft eingeladen und auch vier Sportler vom 1. Karateverein Kenbukan Döbeln waren diesem Ruf gefolgt und vertraten bei diesem Saisonhöhepunkt erfolgreich die mittelsächsischen Farben.

Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der German JKF Goju-Kai Federation e.V., Stanko Kumer (7. Dan JKF Goju-Kai), starteten die Döbelner in den Disziplinen Kata (Bewegungsabläufe) und Kumite (Kampf). Am Ende des Tages, nach viel Schweiß und auch Schmerz, konnten die Muldenstädter ein sehr positives Fazit ziehen. „Die intensive Trainingsvorbereitung der letzten Wochen und Monate hatte sich gelohnt. So konnten sich die Döbelner Karatekas über zwei Vizemeistertitel sowie vier Bronzemedaillen und einen siebten Platz freuen“, so der stellvertretende Dojo-Leiter Ralf Kruggel. DA/rk/dwe)

zur Startseite