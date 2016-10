Gut navigiert durchs Kaufhaus Ladengeschäfte und das Internet müssen sich nicht bekriegen. Handelsleute sagen, dass und wie es auch anders geht.

Smartphone-Apps erleichtern die Suche und die Auswahl. © dpa-tmn

Die Frage wäre etwas für „Wer wird Millionär?“: Wie viele Werbebotschaften strömen pro Tag im Durchschnitt auf einen deutschen Konsumenten ein – ob nun gedruckt, im Radio, im Fernsehen oder per Internet? Antwort: etwa 3 000!

Silvia Horn von der Leipziger Firma BBE Handelsberatung nennt das Reizüberflutung, und sämtliche Köpfe im Raum nicken. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig hat zur Diskussion über Einzelhandel im digitalen Zeitalter eingeladen, das lockt Geschäftsleute, Bürgermeister und Stadtplaner. Alle sind sich einig: Wer soll unter 3 000 Aufforderungen zum Kaufen noch den Überblick behalten?

So paradox es klingen mag: Das Internet selbst kann dabei helfen, sagt Handelsberaterin Horn. Über das Smartphone kann das Internet Käufer durch den Dschungel navigieren. Eine große schwedische Möbelhauskette testet das mit Erfolg in Kanada. Dort sehen die Kunden auf ihrem Display, wo genau welche Möbel zu finden sind – das erleichtert die Sucherei. In Deutschland gewährte ein Möbelhändler allen Kunden 15 Prozent Rabatt im Geschäft, wenn sie sich seine App aufs Smartphone luden. Der Laden war voll, und der Händler sagte anschließend, dass er zwölf Prozent seines Umsatzes der Applikation fürs mobile Internet verdankte.

Online Schuhe probieren geht nicht

Noch ein Beispiel, wie das weltweite Netz Ladengeschäften helfen kann: Wer beim Onlinehändler Zalando die Stichworte „schwarze Damenstiefel“ eingibt, bekommt auf einen Schlag mehr als 1 200 Treffer. „Das kann kein Schuhgeschäft bieten“, ist Silvia Horn klar. Aber: Das Internet bietet keine persönliche Beratung, die möglichen Käuferinnen sehen zwar Bilder von den Stiefeln, aber sie können sie nicht gleich anprobieren. Sie können jedoch eine Vorauswahl treffen, welche Art von Stiefeln sie gern kaufen möchten – und mit dieser Vorstellung dann ins Geschäft gehen. Alles weitere obliegt dem Geschick der Verkäuferinnen.

Auch diese Frage könnte Günther Jauch stellen: Wie viele Online-Shops gibt es eigentlich in Deutschland? Mehr als 100 000, Tendenz steigend! „Aber nicht alle können das auch, viele versuchen sich nur“, wirft Wäschehändler Franz Herzog aus Rötha bei Leipzig ein. Aber auch wenn nicht alle Online-Händler perfekt sind: Die Versuchung ist groß, sich seine gewünschten Waren statt im Geschäft zu Hause vom Computer aus zu besorgen. Um hier etwas dagegenzusetzen, sind nicht nur die Händler in den Orten gefragt, sondern auch die Kommunen selbst, sagt Stephan Günthner vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn. „Der Trend zum Online-Handel zwingt alle anderen zur Zusammenarbeit“, erklärt Günthner. Das fängt schon bei den Ladenöffnungszeiten an: Wenn Kunden über eine Einkaufsstraße flanieren, und das erste Geschäft hat noch nicht geöffnet, das zweite schon wieder geschlossen und das dritte macht an diesem Tag gar nicht auf – dann gehen die Leute auch ganz schnell nach Hause, bestellen im Internet und kommen nicht so schnell wieder ins Stadtzentrum. Sache der Kommunen wiederum ist es, Gründe zu schaffen, in die City zu gehen. „Zentren sind mehr als nur Standorte des Handels“, mahnt Günthner. Es müssen gar nicht immer große Veranstaltungen sein. Schon kostenloses mobiles Internet oder auch Ladestationen für E-Bikes können ins Zentrum locken. „Und wer einmal da ist, der konsumiert meist auch“, sagt der Bonner Bau- und Stadtforscher.

Händler brauchen mehr Freiräume

Viele Händler wären ja gern flexibler, weiß der Bürgermeister von Meerane aus seiner Stadt. Doch die Reglementierungswut des Staates schaffe zu hohe Hürden in Form von Bürokratie, ärgert sich Rathauschef Lothar Ungerer. „Es gibt eine Unmenge von Vorschriften und Regelungen, die den Händlern vor Ort zu schaffen machen.“ Im Internet gebe es diese Vorschriften nicht, und es habe rund um die Uhr geöffnet. Da kann Rüdiger Pleus vom rund 800 Mitglieder starken Verband der deutschen Shopping-Center nur beipflichten: „Die verantwortlichen Politiker haben noch nicht realisiert, welche massiven Veränderungen der Handel gerade durchmacht. Sie kennen zwar das Wort digital, aber sie ziehen keine Schlussfolgerungen.“

Manchmal vergibt der Handel aber auch Möglichkeiten, ohne das aufs Internet schieben zu können. Der Leipziger Universitäts-Professor Johannes Ringel erinnert sich an einen Besuch auf dem Freiberger Weihnachtsmarkt. Menschenmassen in Kauflaune pilgerten über das Marktgeviert. Und was machten die Geschäfte ringsum? Sie schlossen pünktlich 20 Uhr ihre Türen und ließen dunkle Schaufenster zurück. Vielleicht, weil im Fernsehen „Wer wird Millionär?“ kam?

zur Startseite