Gut zu wissen Gut gewachsen nach Kyrill Vor zehn Jahren tobte der Orkan auch im Friedewald. Für den jungen Leiter der Wettinischen Forstverwaltung eine gewaltige Herausforderung. Eine Bilanz.

Winterzauber im jungen Wettinerwald. Hier, wo sich Daniel von Sachsen am Montag auch über die prächtig gewachsenen Douglasien freut, hatte der Orkan Kyrill vor zehn Jahren ein Riesenmikado aus mächtigen Stämmen zurückgelassen. © SZ/Sven Görner

Wenn Daniel von Sachsen seinen Blick über die Spitzen der Douglasien, Kiefern und Lärchen schweifen lässt, muss er den Kopf schon leicht in den Nacken legen. Die Bäumchen haben sich prächtig entwickelt. Die Eichen, die zwischen ihnen in die Höhe streben, sind dagegen erst auf Mannshöhe gewachsen. Und das auch nicht alle. Der Forstmann glaubt zu wissen, warum: „Der Boden hier ist für sie wohl doch etwas zu trocken und zu nährstoffarm. Da stecken sie ihre Kraft erst einmal in das Ausbilden der Wurzeln.“ Trotzdem ist der Moritzburger mit dem jungen Wald an dieser Stelle zufrieden.

Denn fast auf den Tag genau vor zehn Jahren hatte Orkan Kyrill wie überall in Sachsen auch hier und an vielen anderen Stellen im Friedewald und in der Kienheide mächtige Bäume einem Riesenmikado gleich durcheinandergewirbelt. Für den damals 31-Jährigen war das ein heißer Start als Betriebsleiter der Wettinischen Forstverwaltung. Rückschauend weiß der studierte Forstwissenschaftler, dass er fast alles richtig gemacht hat.

„Gleich am Tag nach dem Orkan habe ich mir einen Überblick über die Schäden verschafft und mich dabei nur um zehn Prozent verschätzt.“ Auf rund 15 Hektar hatte Kyrill im Wettiner-Wald Kahlschlag hinterlassen. Die größte Fläche davon maß 2,5 Hektar. Während andere noch bei der Schadensaufnahme waren, orderte Daniel von Sachsen umgehend je zwei Maschinen zum Aufbereiten der umgeworfenen und abgebrochenen Stämme und zum Herausholen aus dem Wald. „Wenige Tage später war kaum noch Technik zu bekommen.“

Orkan Kyrill zurück 1 von 3 weiter Europa: Am 18. Januar 2007 legte das Sturmtief das öffentliche Leben in weiten Teilen Europas lahm. Der Orkan erreichte bis zu 225 km/h. 34 Menschen kamen ums Leben, 13 davon in Deutschland. Sachsen: Im Freistaat hinterließ Kyrill rund 1,71 Millionen Festmeter Schadholz. Das entspricht etwa der gesamten Jahres-Holzeinschlagmenge. Betroffen waren 1,1 Millionen Festmeter im Staatswald und 606000 im Privat- und Körperschaftswald. Wettiner-Forst: Im Friedewald und der Kienheide mussten rund 5500 Festmeter aufbereitet werden. In der Folge wurden über 60000 Bäume und Sträucher neu gepflanzt.

Für den beginnenden Wettlauf mit der Zeit sei dieses schnelle Handeln Gold wert gewesen. Denn bei dem vielen Schadholz – allein im Wald der Wettinischen Forstverwaltung waren es 5 500 Festmeter – drohte im Sommer ein massiver Borkenkäferbefall. „Darum haben wir auch zunächst die großen Flächen geräumt.“ Die Invasion der Käfer blieb aus.

Und auch beim Abschluss der Verträge mit der Holzindustrie habe er schnell gehandelt. Schließlich fiel damals in Sachsen in der Orkannacht annähernd so viel Holz auf einmal an, wie hier sonst in einem ganzen Jahr geerntet wird. Im Wettinerforst lag die Menge sogar noch deutlich darüber.

Dank der schnellen Beseitigung der Sturmschäden konnte schließlich schon im Herbst und Winter mit dem Wiederaufforsten begonnen werden. „Kyrill war auch eine Chance, den dringend erforderlichen Waldumbau auf einigen großen Flächen gleich komplett vorzunehmen“, sagt der Forstmann. Statt wie früher vor allem Kiefern und Fichten kamen nun Eichen, Pappel, Eschen, Buchen, Ahorn und als Nadelbäume Douglasien in den Waldboden. „Dabei haben wir auch versucht, den Wald auf das kommende Klima einstellen.“ So hat Daniel von Sachsen beim Aufforsten neben den anderen Bäumen auf die Schwarznuss gesetzt, die eher wärmeres Klima bevorzugt. „Es ist ein Experiment.“

Zehn Jahre sind für einen Wald eine kurze Zeit. „Natürlich gab es Ausfälle durch Wildverbiss, Mäuse und andere Schädlinge. Auch sind nicht alle Bäume gleich gut mit den Bodenverhältnissen klargekommen. Manche der gepflanzten rund 60 000 Bäume und Sträucher mussten wir daher ersetzen“, sagt Daniel von Sachsen. „Die Pappeln haben mich mit ihren inzwischen erreichten 15 Metern überrascht. Mit der Schwarznuss ist es dagegen schwieriger als erwartet.“

zur Startseite