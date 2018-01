Gut gerüstet fürs Jubiläumsjahr

Ein Jahr Touristinfo im Bürgerzentrum in Trägerschaft des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland: Kathrin Winkler, Verbandsgeschäftsführerin (li.), und Touristinfo-Leiterin Laura Schmidt zogen gestern Bilanz. Foto: G. Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Wunderbar eingelebt haben sie sich am neuen Standort im Bürgerzenrum Braugasse 1, die aktuell drei Mitarbeiterinnen der Touristinformation Hoyerswerda. Man sieht Laura Schmidt, Leiterin der Einrichtung, an, dass sie sich darüber freut. Seit einem Jahr wird die Touristinfo vom in Senftenberg ansässigen Tourismusverband Lausitzer Seenland betreiben, und seit einem Jahr befindet sie sich im Erdgeschoss des Bürgerzentrums. Gestern wurde eine kleine Bilanz des ersten Jahres gezogen. Rund 11 000 Besucher fanden im vergangenen Jahr den Weg in den freundlichen, lichtdurchfluteten Raum mit seinen Regalen voller Broschüren, Bücher, Souvenirs, Postkarten … zu Hoyerswerda und dem Lausitzer Seenland. „Das ist eine enorme Steigerung gegenüber dem Jahr 2015, als es 3 000 Besucher weniger waren“, sagte Laura Schmidt. Damals befand sich die Info in der Schlossergasse, danach kurzzeitig in der Lausitzhalle. Zum Vergleich: In der Senftenberger Touristinformation werden jährlich rund 60 000 Gäste begrüßt. Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbands, rechnet aber mit ordentlich Zuwachs für Hoyerswerda, wenn der Radweganschluss ins Seenland endlich geschafft ist.

Das Publikum hat sich seit dem Umzug in die Braugasse, ins Bürgerzentrum mit KulturFabrik, Kinder- und Jugendzentrum Natz und „Auszeit“-Café etwas gewandelt. „Jetzt kommen auch manchmal Hoyerswerdaer, die noch nie in der Touristinformation gewesen sind“, so die Leiterin.

Nachgefragt würden zuallererst Stadtpläne von Hoyerswerda; die Gäste wollen zudem wissen, was sie in der Stadt erleben können. Aber auch Radwanderkarten und Radweginfos oder Brigitte Reimann als spezielle Nische seien Thema, sagte Laura Schmidt. Sie rechnet damit, dass Gerhard Gundermann verstärkt in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken wird, wenn der Film über den Liedermacher in die Kinos kommt. Nicht zuletzt ist die Einrichtung auch eine Ticketvorverkaufsstelle, wo man inzwischen unter anderem im Direktverkauf versandkostenfrei auf das gesamte Kontingent der Lausitzhalle zurückgreifen kann . Kathrin Winkler betonte, dass eine Tourist-Information Bedarfe beim Gast schaffen sollte. Sie schwört auf eine persönliche Beratung durch qualifiziertes Personal, das die Angebote in der Umgebung selbst kennt und Begeisterung dafür schaffen kann.

Die Hoyerswerdaer Einrichtung habe sich als eigenständiges Center etabliert und könne künftig verstärkt an der Entwicklung von Produkten und Angeboten gemäß den Gästewünschen arbeiten.

Noch weisen zwar nur die – stark nachgefragten – Programmhefte in der Tourist-Info auf die diesjährige 750-Jahr-Feier Hoyerswerdas hin, aber das Stadtjubiläum spielt auch an der Braugasse eine große Rolle. Einschlägige Merchandising-Produkte wie Beutel und Tassen wird es bald zu kaufen geben. Einer der drei Präsentationswürfel in diesem Jahr wird dauerhaft zum Bewerben des Jubiläumsjahres genutzt. Auch über Jubel-2018 hinaus soll es neue Veranstaltungsangebote mit Partnern geben, die über die Touristinfo gebucht werden können. So lädt Architektin Dorit Baumeister am 4. Mai, 1. Juni und 3. August zur Neustadt-Architekturführung, IBA-aktiv-tours lässt die Kleinbahn „Seeschlange“ ab Hoyerswerda ins Seenland rollen, und „Hojwoy erfahren“ mit dem Rad auf einer geführten Tour können Interessierte am 22. Juli und 12. August.

