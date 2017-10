Gut gerüstet Die Fassade des Bahnhofs Potschappel ist nun komplett eingerüstet. Damit können umfangreiche Arbeiten starten.

In der vergangenen Woche haben Bauarbeiter begonnen, den Bahnhof Potschappel einzurüsten. © Karl-Ludwig Oberthür

Beim Umbau des Bahnhofs Potschappel zu einem neuen Verwaltungszentrum geht es nun auch von außen sichtbar voran. Ende der vergangenen Woche haben Bauarbeiter begonnen, die Fassade zum Platz des Handwerks hin einzurüsten. Die Seite an den Bahnschienen war bereits Anfang Oktober mit einem Gerüst versehen worden.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, können damit nun umfangreiche Arbeiten starten. Das Gerüst wird zum einen benötigt, um Fenster und Fassade teilweise zu reparieren und zu erneuern. Zum anderen ist das Gerüst für die Dachdeckerarbeiten erforderlich. Besonders auffällig wird dabei die Neugestaltung der beiden Zwischenbauten links und rechts des Bahnhofseingangs sein.

Dort kommen die Dächer weg, sie werden durch ein modernes Geschoss mit begrünten Flachdächern ersetzt. Die Barrierefreiheit und die Erschließung des Hauses über einen zentralen Aufzug sind damit möglich. Das Bahnhofsgebäude bekommt somit außerdem seine ursprüngliche Symmetrie zurück. Nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg war der linke Zwischenbau zerstört und in anderer Form wieder aufgebaut worden. Das wird nun korrigiert.

Die Stadt rechnet derzeit mit Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro davon werden durch Fördermittel von Bund und Land finanziert. Links im Erdgeschoss entsteht ein neues Bürgerbüro. Dort können die Freitaler an zentraler Stelle beispielsweise Ausweise beantragen, Formulare abholen oder Anfragen loswerden. Rechts im Erdgeschoss ist ein Mehrzweckbereich mit Sitzungszimmern geplant, der auch für die Stadtteilarbeit und öffentliche Veranstaltungen genutzt werden kann. In der Etage darüber entstehen 40 Arbeitsplätze für die Stadtverwaltung. Welche Abteilungen genau in das Gebäude umziehen, steht noch nicht fest. Unter dem Dach wird Platz für die Fraktionsräume des Stadtrates.

Das nun aufgebaute Gerüst wird eine Weile lang das Bild des Bahnhofsgebäudes prägen. Laut Rathaussprecher Weigel ist der Abbau des Gerüstes im Mai 2018 vorgesehen – abhängig vom Baufortschritt bis dahin.

