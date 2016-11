Gut gepflastert Nach der Eingemeindung von Mochau kann der Wegebau abgeschlossen werden. Für Landwirte und Radfahrer ist das interessant.

Auf 800 Meter Länge wird der Weg von Gödelitz nach Badersen ausgebaut – zum großen Teil mit Ökopflaster. Für die Radfahrer wurde eine Vollspur eingerichtet, damit sie bequemer rollen können. © Jens Hoyer

Seit September baut die Firma HTB Schmidtgen aus Barmenitz an dem neuen Weg zwischen Gödelitz und Badersen. Etwa 30 Meter fehlen noch, sagte Stefan Schütze, der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Leuben-Schleinitz II für die Flurneuordnung. In deren Rahmen wird der Landwirtschaftsweg gebaut, an dem Döbeln mit rund 50 000 Euro beteiligt ist. Der Großteil der Kosten von rund 230 000 Euro wird über Fördermittel finanziert. Der Weg ist für den landwirtschaftlichen Verkehr gedacht – und für Radfahrer. „Deshalb gibt es neben dem Ökopflaster noch eine Vollspur“, sagte Schütze.

Das Vorhaben erfolgt über die Grenze zum Landkreis Meißen hinweg. Es wäre unsinnig gewesen, nur den halben Weg auszubauen, deshalb sei Gödelitz in das Flurneuordnungsverfahren mit einbezogen worden, sagte Schütze. Die Gemeinde Mochau hatte aber kein Geld für den Eigenanteil. Deshalb kann die zweite Hälfte des Weges erst jetzt nach der Eingliederung der Gemeinde nach Döbeln fertiggestellt werden.

Das Gut Gödelitz mit relativ großem Publikumsverkehr und mehreren Parkplätzen ist jetzt über eine asphaltierte Straße angebunden. Die Stadt habe in diesem Zuge auch gleich noch 80 Meter Ortsstraße asphaltieren lassen, die in einem schlechten Zustand waren, sagte Schütze. Insgesamt ist die Ausbaustrecke rund 800 Meter lang, 560 Meter davon sind gepflastert. Der Weg ist auf eine Achslast von elf Tonnen ausgelegt und damit für alle gängigen Landwirtschaftsfahrzeuge nutzbar. „Allerdings ist das kein frostsicherer Ausbau. Bei Kälte sollte der Weg nicht mit schweren Fahrzeugen befahren werden“, sagte Schütze. Als öffentlicher Feldweg ist er nur für die Anlieger mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen freigegeben. Autos dürfen ihn nicht nutzen. Die Fahrer können sich auch nicht darauf verlassen, dass das nicht kontrolliert wird. An einem ähnlich ausgebauten Weg nach Graupzig habe die Polizei schon Kontrollen durchgeführt, sagte Schütze.

