Gut gemixt und flambiert Anna Zieger lernt in Schumann’s Genusswerkstatt in Pulsnitz. Beim 25. Ernst-Lößnitzer-Wettbewerb hat sie den 3 Platz erreicht.

Mit einem prima Ergebnis schnitt die 18-jährige Anna Zieger, Auszubildende im zweiten Lehrjahr in Pulsnitz, jetzt beim Ernst-Lößnitzer-Pokal ab. Als Schülerin am BSZ für Gastgewerbe in Dresden nahm sie an diesen Stadtmeisterschaften teil. Angehende Hotel- und Restaurantfachkräfte sowie Köche des 2. und 3. Lehrjahres stellen ihr Können unter Beweis. Während die Köche ein Vier-Gang-Menü für zehn Personen zubereiten, warten auf die Restaurantfachkräfte ganz besondere Aufgaben.

Neben dem Eindecken, der Dekoration und dem Service an der Festtafel mussten Weine am Geschmack erkannt und Pfirsiche flambiert werden, auch die Zubereitung eines Cocktails wurde gefordert.

Anna Zieger erarbeitete sich unter sechs Finalteilnehmern die Bronze-Medaille. Sie absolviert ihre praktische Ausbildung in Schumann’s Genusswerkstatt in Pulsnitz: „Ich freue mich, dass wir auch in Pulsnitz die Gelegenheit haben, unser gutes Ausbildungsniveau, das wir im Luisenhof erreicht haben, fortzuführen“, freut sich Geschäftsführer Armin Schumann und gratuliert seiner Mitarbeiterin sehr herzlich. Insbesondere geht der Dank auch an Ausbilderin Anja Caspar, die schon im Dresdner Luisenhof für die Ausbildung im Restaurant verantwortlich war. (SZ)

