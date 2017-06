Gut gelaunte Nachbarn in Weiß Die Anwohner der Pulsnitzer trafen sich zum dritten Mal am Springbrunnen – zum Feiern, Genießen und Ideen spinnen.

Die Promenadenmischung Teil III ist Geschichte. Zum Brunch der Anwohner der Pulsnitzer Straße immer am letzten Wochenende im Juni kamen auch wieder neue Gesichter. © Ina Förster

Das Wetter meinte es sehr gut mit der dritten Promenadenmischung in Kamenz: Strahlend blauer Himmel, ein leichtes Lüftchen und angenehme Temperaturen zum Brunchen lockten die Anwohner der Pulsnitzer Straße und auch viele Gäste aus dem Haus. Da wunderte es niemanden, dass auch noch nach 16 Uhr Musik auf der Schillerpromenade erklang und sich der Brunch wieder einmal etwas hin zog. Unter alten Blutbuchen und inmitten von saftigem Parkgrün traf man sich in bewährter Form – zum Picknick der anderen Art. Diesmal ganz in Weiß.

Auf das Motto hatten sich die Organisatoren kurz verständigt und die Gäste setzten es prima in die Tat um. „Das sah wirklich sehr edel und schön aus“, freute sich Citymanagerin Anne Hasselbach, die seit ein paar Jahren mitten im Geschehen wohnt und mit Familie und Freunden immer einen der größten Tische gestaltet.

Anregende Gespräche

Weiße Tischtücher, schicke Sommerhüte, ausladende Wildblumensträuße und jede Menge Seifenblasen zwischendurch gaben dem letzten Sonntag im Juni einen romantischen Anstrich. Der Hintergrund: anregende Nachbarschaftsgespräche und gemeinsames Kennenlernen. Oft lebt man seit Jahren Haus an Haus und hat noch nie ein Wort miteinander gesprochen. Alle Anwohner hatten deshalb vorher eine Einladung für den 25. Juni im Postkasten. Sie durften wie immer natürlich gern Freunde und Familie zum Brunch mitbringen. Und wer an dem Tag einfach vorbeikam, war ebenso herzlich eingeladen, sich mit an die Tische zu setzen. Diese werden von den Promenaden-Picknickern vorher bestückt. Für das nötige Zubehör sind die jeweilige Familien oder Hausgemeinschaften selber verantwortlich. So gibt es stets eine schöne Vielfalt. Familie Döring sorgte diesmal beispielsweise für eine leckere Abkühlung in Form von Eis für jedermann. Kuchenplatten wanderten von Tisch zu Tisch. Einige Grills räucherten am Rand des Geschehens. Die Kinder ließen Papierboote auf dem Springbrunnen fahren. Historische Ansichten der Pulsnitzer flatterten wie immer an der Wäscheleine. Und Werner sowie Karl-Heinz Kieslich sorgten als Duo Rendezvous sowie Anwohner der „Pulsi“ für die passende Livemusik am Rand. Sir Henry Rasch und Charlotte de Cognac legten nach.

2018 findet die 4. Promenadenmischung am 24. Juni statt – dann vielleicht mit Hut! Vormerken!

