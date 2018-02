Gut gelaunt zu Olympia Der Pirnaer Bob-Weltmeister Francesco Friedrich fliegt nach Südkorea, wo er auf Edelmetall hofft – nicht zu Unrecht.

Der Pirnaer Bobpilot Francesco Friedrich (2.v.l.) trainierte am Freitag noch mit seinen Teamkollegen Martin Grothkopp (l.), Candy Bauer (4.v.l.), Ersatzanschieber Jannis Bäcker (r.) und Bob-Europameisterin Stephanie Schneider (M.) in der Laufhalle des Dresdner SC. © Stephan Klingbeil

Pirna. Der Doppel-Weltmeister ist gut gelaunt. Passend zum sonnigen Wetter am Freitagvormittag strahlt auch Bobpilot Francesco Friedrich vom BSC Sachsen Oberbärenburg über das ganze Gesicht. „Ich bin richtig gut drauf, am Start sind wir stark, das Schlittenmaterial passt, Olympia kann kommen“, erklärt der Pirnaer bei seinem Abschlusstraining auf deutschem Boden.

In der Laufhalle des Dresdner SC absolviert er noch ein paar Sprinteinheiten mit drei seiner Anschieber. Trainer Gerd Leopold verspätet sich, er will gleich nach der Übungseinheit nach Pyeongchang aufbrechen, wo in sechs Tagen die Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Bob-Europameisterin und Geheimfavoritin Stephanie Schneider ist ebenfalls hier, ehe es auch für sie an diesem Sonnabend nach Südkorea geht. Friedrichs Kumpel und sportlicher Rivale, der Oberbärenburger Bobpilot Nico Walther, schaut etwas skeptisch. Er begrüßt die beiden. „Ich dachte, heute ist Training und keine Pressekonferenz“, grummelt der aus Altenberg stammende Dresdner. Dann verschwindet er zum Krafttraining.

Friedrich wirkt indes ganz entspannt. Er fühlt sich gerüstet für seine zweiten Winterspiele. Anders als beim historischen Desaster vor vier Jahren im russischen Sotschi – ohne eine einzige Medaille für die deutschen Bob-Asse –, soll nun endlich Edelmetall her.

„Der Start in die Weltcupsaison war sicherlich nicht optimal, es hat lange gedauert, auch mit dem Material“, sagt der 27-Jährige. „Doch seit dem Weltcup in Altenberg Anfang Januar wird es auch fahrerisch immer besser.“ Nachdem er im vorigen Winter alles abgeräumt hatte – Friedrich wurde Doppel-Weltmeister, gewann die EM und holte sich die Gesamtweltcups im Zweier und in der kombinierten Wertung – fingen im Herbst die Probleme an. Die beiden neuen Schlitten vom privaten Hersteller Wallner aus Österreich waren nicht mehr so stark wie die Vorgänger. Doch dann wurde der Viererbob olympiatauglich gemacht und der große Ersatzbob von der steuerfinanzierten Schlittenschmiede FES zu einem kleinen umgebaut. Jetzt hat Stammanschieber Thorsten Margis auch wieder mehr Platz als im Wallner-Modell. Und der Bob ist deutlich schneller. Die Geräte sind schon in Fernost.

Nach dem Weltcup-Finale vor rund zwei Wochen am Königssee hatte Friedrich ganz kurz Zeit zum Entspannen

. Die Familie sehen, seine Frau Magdalena, seinen kleinen Sohn Karl – das ist ihm wichtig. Schritt für Schritt hat er in den vergangenen Tagen wieder das Training intensiviert. Denn in Südkorea ist bis zu den Entscheidungen am 19. und 25. Februar nicht an jedem Tag Bahntraining möglich.

Der Zeitunterschied von acht Stunden und die Anpassung an die Bedingungen vor Ort „sind nicht zu unterschätzen“, erklärt Candy Bauer. Er und der weitere Viererbob-Anschieber von Friedrich, Martin Grothkopp, werden erst in neun Tagen nachfliegen – aus Kostengründen. Zusammen wollen sie dann aber am liebsten Gold holen.

Fans können die jeweils entscheidenden dritten und vierten Läufe beim Public Viewing im Pirnaer Restaurant Bootshaus mit verfolgen. Am 19. Februar geht es dort ab 12 Uhr um den Zweiertitel, und am 25. Februar ab 1.30 Uhr um den Sieg im großen Schlitten.

zur Startseite