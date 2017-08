Fußball Testspiel Gut erholt Großenhains Kicker haben die Pleite gegen Kamenz gut weggesteckt. Im letzten Test gelingt ein 6:0 gegen Brieske.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Gut erholt nach der deftigen Niederlage gegen Kamenz am Sonnabend (2:6), zeigten sich die Großenhainer beim letzten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2017/18 in Kleinleipisch gegen den FSV Brieske Senftenberg. Am Ende gelang ein klarer 6:0-Erfolg (Halbzeit 2:0) nach durchaus ansprechender Leistung.

Zwar gehörten die ersten 15 Spielminuten den Brandenburgern, aber so nach und nach kamen die Großenhainer, gelenkt von Eric Bachmann und Kapitän Sylvio Schwitzky, die im Mittelfeld geschickt Regie führten, ins Laufen. Trainer Andreas Jachmann hatte dieses Mal fast alle seine Schäfchen an Bord, was sich auch gleich in der spielerischen Qualität des Landesliga-Aufsteigers bemerkbar machte. Mit den zwei Toren von Schwitzky und Bachmann (33./38.) ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Abschnitt wollten die Senftenberger zumindest schnell den Anschluss. Aber jedes Mal, wenn die Röderstädter mit dem Tempo anzogen, fielen die Tore wie reife Früchte.

Am Ende ein nie gefährdeter Sieg, der bei etwas mehr Kaltschnäuzigkeit auch höher, hätte ausfallen können. Die Großenhainer sind gut gerüstet für das am Sonntag in der 1. Runde anfallende Sachpokalspiel in Hainsberg.

Die GFV-Tore erzielten Schwitzky (3), Bachmann, Reichl und Walther. (St. Kührt)

Für die Großenhainer kamen zum Einsatz: Marcon, Weihrauch, Jähnig , Lotzmann, Löffler, Krüger, Schwitzky, Brunzel, Bachmann, Walther, Kirsche, Haschke und Reichl

