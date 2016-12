Pirnaer Adventskalender Gut durchsehen und gut aussehen Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: eine Handwerkerin, die für Durchblick sorgt.

Am Scheitelbrechwertmesser bereitet Augenoptikermeisterin Annegret Stein (42) einen Brillenglasrohling fürs Schleifen vor. Heute 17 Uhr ist sie mit dem Kalenderkind Ronja zu Gast beim Weihnachtsmann auf dem Markt.

Ronja (4) steckt als Optikerin verkleidet hinter dem dritten Türchen. Die Zunft, die Nachwuchs sucht, wird dieser Anblick freuen.

Wer Augenoptiker werden will, braucht ruhige Hände und scharfe Augen, sagt Annegret Stein. Aha! Deshalb tragen also alle Augenoptiker eine Brille. Da lacht die Meisterin und nimmt ihr Exemplar demonstrativ von der Nase: „Ich seh’ Sie jetzt genauso scharf, wie vorher.“ Brille tragen ist ein Muss für Leute, die Brillen verkaufen, auch wenn sie, wie Annegret Stein, gar keine Brille brauchen. Die Brille ist wie ein Arbeitskittel, den man morgens anzieht und abends wieder ablegt, sagt sie. „Klappern gehört eben zum Handwerk.“ Geklappert wird bei der Optikerdynastie Stein seit 1928. Da eröffnete Annegrets Urgroßvater Heinrich sein Optisches Institut. Damals handelte er nebenbei auch mit Foto- und Radioartikeln und mechanischen Spielwaren. Opa Gerhard und Vater Jürgen führten das Geschäft weiter. Und auch Annegret wuchs in den Beruf hinein, half als Kind in der Werkstatt mit, beim Gläser auspacken oder Rezepte rechnen. Seit 2010 ist sie die Chefin im Laden. Die Vielseitigkeit des Berufs gefällt ihr, das Handwerk einerseits, der Kundenkontakt andererseits. Mit Menschen umzugehen, findet sie spannend. „Man weiß nie, wer reinkommt, wenn die Ladentür aufgeht.“

Die Geschichte der Brille ist lang. Vorläufer der Sehhilfe soll es schon in der Antike gegeben haben. Erfunden hat man die Brille, die ihren Namen von dem zur Linse geschliffenen Schmuckstein Beryll hat, im Mittelalter. Der Beruf des Augenoptikers hingegen wurde erst in den 1930er-Jahren genauer beschrieben als ein wissenschaftlich fundiertes Handwerk, das sich mit der Anfertigung, Anpassung und mit dem Verkauf von Sehhilfen und Sehinstrumenten beschäftigt.

In der Werkstatt des Steinschen Optikstudios verrät heute noch manches Werkzeug die Praxis der alten Zeit, als computergesteuerte Schleifautomaten Utopie waren. Mit der „Bröckelzange“ knapste man die Gläserrohlinge, auf die man nicht selten ein halbes Jahr zu warten hatte, grob in Form und wechselte dann für den Feinschliff zum Handschleifstein. Die Prozedur dauerte mehrere Stunden. Heute treffen bestellte Brillengläser nach höchstens fünf Tagen ein. Die gewünschte Brillenfassung wird in den Schleifautomaten gespannt, der die Konturen abtastet und dann binnen weniger Minuten die exakt passenden Gläser herstellt.

Früher war mehr Handwerk, sagt Meisterin Stein. Heute ist mehr Service. War die Brille einst ein notwendiges Übel, bei dem Gefälligkeit zweitrangig schien, ist sie heute ein modisches Accessoire. Der Optiker muss sich fragen, welche Brillenfassung zu welchem Typ passt. Eine schwierige Frage? Eine Frage der Erfahrung, sagt Annegret Stein. Manchmal hilft auch die spezielle Optiker-Arbeitskleidung, die richtige Wahl zu treffen, nämlich dann, wenn der Kunde sagt: „So eine Brille wie Sie haben, die würde mir gefallen.“

Da es am Sonntag keine Zeitung gibt, müssten wir heute eigentlich auch verraten, wer hinter dem vierten Türchen steckt. Machen wir aber nicht. Lassen Sie sich am Sonntag um 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt überraschen!

