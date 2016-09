Gut beschäftigt

In welchen Branchen arbeiten die meisten Menschen im Landkreis? Zwei Wirtschaftszweige dominieren den Landkreis: das verarbeitende Gewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Über 44 Prozent der Menschen arbeiten in einer der beiden Branchen. Das sind auch die Bereiche, in denen es die meisten offenen Stellen gibt – und die wenigsten Bewerber. Dennoch gab es 2015 in beiden Bereichen einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Jobs, während die Zahlen etwa im Gastgewerbe rückläufig waren.

Wo stehen die Chancen gut, vermittelt zu werden? Insgesamt waren Ende August im Landkreis etwa 1700 offene Arbeitsplätze bei der Agentur für Arbeit Pirna registriert, nahezu alle sozialversicherungspflichtig und nur wenige befristet. Davon entfielen knapp 300 Stellen auf das verarbeitende Gewerbe, etwa 250 Angebote auf den Bereich Gesundheits- und Sozialwesen sowie 200 Jobs auf die Baubranche. Wer sich für eine Stelle im Bürobereich bewirbt, hat es schwerer als jemand, der sich beispielsweise im Gastgewerbe oder im sozialen Bereich verdingen möchte. Denn für Bürojobs gibt es deutlich mehr Bewerber, weiß Ines Hoffmann von der Arbeitsagentur. In den genannten Branchen verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Baugewerbe stehen die Chancen am besten. In Pirna werden zudem besonders viele Kräfte im Gastgewerbe gesucht, in Freital im Bereich Verkehr und Lagerei. Im Geschäftsbezirk Sebnitz sind viele Stellen in der Zeitarbeit zu besetzen. In Pirna und Freital sind natürlich mehr freie Jobs gemeldet, weil die Firmendichte höher ist als etwa in Dippoldiswalde. Dafür gebe es in Dipps kaum saisonale Schwankungen und damit eine „recht gute und stabile Wirtschaftssituation, gerade auch wegen der Uhrmechanik, die im Bezirk angesiedelt ist“, sagt Hoffmann.

In welchen Branchen verdienen die Beschäftigten am besten? Im Vergleich mit anderen Bundesländern nahm Sachsen 2015 bei einem Durschnittsgehalt von 2300 Euro zusammen mit Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern die letzten Plätze ein. Ein Vollzeitbeschäftigter im Landkreis erhält brutto etwa 2100 Euro, in Dresden 2900 Euro. In Ostdeutschland liegt das durschnittliche Bruttogehalt im Monat bei etwa 2500Euro, in Westdeutschland bei knapp 800 Euro mehr. Das Einkommen verschiedener Berufsgruppen ist im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit festgehalten. Die aktuellste Version nimmt die Bruttomonatsgehälter von 2014 zur Grundlage. Die Lohnentwicklung seit Einführung des Mindestlohns ist deshalb darin nicht erhalten. Es zeigt sich: Im verarbeitenden Gewerbe verdient man im Schnitt mehr als im Gastgewerbe. Während ein sächsischer Metallbauer 2014 durchschnittlich 2000 Euro brutto im Monat hatte, bekam eine Restaurantfachkraft etwa 1300 Euro. Seit Einführung des Mindestlohns wären es etwa 1500 Euro. Glück hat, wer als Fachkraft in der Verwaltung angestellt ist. Hier war das Mittel etwa 3000 Euro. Ein sächsischer Arzt verdiente knapp 5000 Euro brutto, ein Altenpfleger 1900. Uhrmacher haben in Sachsen ein Bruttomonatsentgelt von durchschnittlich 2300, bundesweit 3400 Euro. Im Atlas sind die Spitzenverdiener, deren Gehälter über der Bemessungsgrenze von 5000 Euro liegen, nicht eingerechnet.