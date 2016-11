Gut abgeschirmt Wer in den vergangenen Tagen auf der Straße von Döbeln nach Leisnig unterwegs gewesen ist, hat das Kuppelzelt neben dem Asphaltmischwerk schon gesehen. An den Anblick können sich Vorüberfahrende gewöhnen.

In dieser riesigen Halle in Naunhof lagert Recyclingmaterial. © André Braun

Wer in den vergangenen Tagen auf der Straße von Döbeln nach Leisnig unterwegs gewesen ist, der hat es zweifelsohne gesehen: eine Art Kuppelzelt unmittelbar neben dem Asphaltmischwerk in Naunhof. Schon von Weitem war die Gitterkonstruktion zu sehen. Inzwischen ist auch die Seite zur Straße mit einer Plane verschlossen.

An den Anblick können sich Vorüberfahrende getrost gewöhnen. Es handelt sich um eine Lagerhalle für Recyclingmaterial. Das wird beim Abfräsen alter Straßendecken gewonnen und später weiterverarbeitet. Bis dahin muss es trocken gelagert werden, darf nicht verkleben. Deshalb hat die Deuma Mischwerke GmbH, die das Mischwerk in Naunhof betreibt, mit der Lagerhalle entsprechend Vorsorge getroffen. Die Konstruktionen seien durchaus üblich und auch an anderen Anlagen wie der in Kleinpösna zu sehen, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. (DA/sig)

