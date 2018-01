Gut 1 000 Tonnen Salz verbraucht Obwohl der Winter bisher nicht sehr streng war, geht es beim Winterdienst im Landkreis rund. Das könnte noch im Sommer Folgen haben.

Pirna/Freital. Zwischen leichtem Frost und fast zweistelligen Temperaturen im Plusbereich – in den vergangenen Wochen war so ziemlich alles dabei. Schnee fiel allerdings – mal abgesehen von höheren Lagen des Osterzgebirges – kaum. Trotzdem ist der Winterdienst pausenlos gefordert. „Der ständige Frost-Tau-Wechsel“, sagt der für Straßenverkehr zuständige Vize-Landrat Heiko Weigel, „zwingt uns, Salz auf die Straße zu bringen.“ Bereits bis Dezember sind über 1 200 Tonnen verbraucht worden. In den Lagerhallen befanden sich damals rund 5 000 Tonnen. Aber selbst wenn diese Vorräte alle werden sollten, hat das Landratsamt noch Tausende Tonnen vertraglich gebunden.

Sehr ungleich fällt der Verbrauch aus. Während auf die Straßenmeisterei Altenberg ein Anteil von 60 Prozent entfällt, teilen sich die Straßenmeistereien Freital, Dohma und Langburkersdorf den Rest. Generell arbeiten die Meistereien in einem Zweischicht-System. Die erste Schicht beginnt um vier Uhr morgens, die zweite endet um 22 Uhr. Eine Ausnahme ist Altenberg. Hier wird immer in drei Schichten gearbeitet. Es gibt aber keine Fristen, die der Winterdienst beim Räumen der Straßen einhalten muss.

Sollte nun der Winter richtig Einzug halten, könnten die Kosten noch in die Höhe schnellen. Vize-Landrat Weigel: „Ein teurer Winter bringt uns dann im Sommer an die Grenze, wenn es um Randmahd und Baumpflege geht.“ Sprich: Es fehlen die Mittel für die nötigen Pflegearbeiten.

Aber auch ein anderes Szenario ist vorstellbar. Sollte wetterbedingt nicht das komplette Budget aufgebraucht werden, hat das Straßenressort die Möglichkeit, das überschüssige Geld zu investieren. Das soll dann in Technik und Geräte fließen. Denn 80 Prozent davon sind bereits abgeschrieben und müssten eigentlich ersetzt werden. Heiko Weigel: „Teilweise kostet uns die Reparatur in Summe mehr als eine Neuanschaffung.“ (SZ/dsz)

