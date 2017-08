Gut 1 000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr Nach dem Sommerknick ist die Arbeitslosigkeit im August wieder gefallen. Zwei Regionen erreichen neue Bestmarken.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem leichten Anstieg im Juli im August wieder zurückgegangen. Aktuell sind in der Region 6 679 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 245 Personen weniger als im Juli. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte zurück und liegt nun, wie bereits im Juni, bei 5,3 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr sind heute im Landkreis gut 1 000 Menschen weniger arbeitslos. Im August 2016 lag die Quote im Kreis noch bei 6,1 Prozent. Besonders stark profitiert die Region rund um Sebnitz von der guten Konjunktur. Hier sank die Zahl der Arbeitslosen um fast ein Viertel, die Arbeitslosenquote ging um 1,7 Prozentpunkte zurück. Neben demografischen Effekten werde hier auch mehr Personal in den Unternehmen gehalten, sagt der operative Geschäftsführer der Arbeitsagentur Karl-Heinz Puy. „In Zeiten, wo Fachkräfte gesucht sind, können wir dies nur empfehlen.“ Im Raum Dippoldiswalde, der Landkreisregion mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit, veränderte sich diese im Vorjahresvergleich hingegen am wenigsten, nämlich nur um 0,4 Prozentpunkte. „Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in diesem Sommer folgt dem Vorjahrestrend, nach einem leichten Zuwachs im Juli tritt nun wieder Entspannung ein“, so Puy. „Insbesondere die Übergänge in Ausbildung machen sich derzeit bemerkbar, was sich auch im September noch weiter fortsetzen wird.“

Deutschlandweit stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Juni an, auf 2,54 Millionen Menschen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent und ist der niedrigste August-Wert seit der deutschen Wiedervereinigung.

Die Arbeitskräftenachfrage hat zum Ende der Sommerpause wieder angezogen. So stieg sowohl die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen als auch der Bestand freier Stellen insgesamt. Letzterer erreicht einen neuen Höchststand. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Baugewerbe und im Handel sowie im Verkehr- und Lagerwesen waren viele Jobs frei.

