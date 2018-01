Gusseiserner Turm leuchtet wieder Die Strahler an der Löbauer Sehenswürdigkeit haben wochenlang ein Eigenleben geführt, weil Unbekannte den Sensor beschädigten.

Blick auf den gußeisernen Turm. © Thomas Eichler

Löbau. Nach wochenlanger Dunkelheit ist die Beleuchtung des Gusseisernen Turms wieder intakt. Darüber informierte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) jetzt die SZ. „Es war, wie ich bereits vermutet hatte kein technischer Defekt, sondern ein Akt des Vandalismus“, sagt Buchholz. Die Beleuchtung des Turms wird automatisch über einen sogenannten Dämmerungs-Melder gesteuert. Bei einsetzender Dunkelheit schalten sich die drei Strahler an der Turmspitze an.

Dieser Sensor wurde verbogen, so dass es zu einer Störung kam, berichtet der Oberbürgermeister. Durch die Manipulation habe die Beleuchtung in den letzten Wochen ein Eigenleben geführt. „Wenn Mondlicht auf den Sensor gefallen ist, ist das Licht ausgegangen, wenn Wolken vor den Mond gezogen sind, ging es wieder an“, sagt Buchholz. Die Stadtwerke hätten den Schaden nun am Dienstag behoben, der Turm werde wieder richtig angestrahlt. Es sei nicht die erste mutwillige Beschädigung an der Elektrik des Turms, teilt OB Buchholz weiter mit. In der Vergangenheit hätten sich bereits unbekannte Täter an einem Sicherungskasten für die Beleuchtung zu schaffen gemacht. (SZ/mva)

