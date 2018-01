Gurtmuffel vor der Kita Der Auto Club Europa hat jetzt in Seeligstadt kontrolliert. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Nur richtig angeschnallt fahren Kinder sicher im Auto mit. © Symbolfoto: dpa

Seeligstadt. Viele Kinder sind auf dem Weg zum Kindergarten gar nicht oder nicht richtig angeschnallt. Dieses Fazit zieht der Auto Club Europa (ACE) nach einer Kontrolle an der Kindertagesstätte in Seeligstadt. ACE-Mitarbeiter Andreas Becht beobachtete am Dienstag von 7 bis 8 Uhr das Geschehen, zählte und sprach, wo es sich anbot, Eltern an, die ihr Kind in die Tagesstätte brachten. 21 Autos wurden überprüft. Das Ergebnis: Nur in elf Autos waren Fahrer und Beifahrer, meist Kinder, vorschriftsmäßig angeschnallt. In sechs Fällen fehlte der Gurt oder das Sitzkissen und in vier Fällen waren die Kinder nicht angeschnallt.

„Ich will Autofahrer, die sich oder ihre Kinder im Fahrzeug nicht richtig sichern, zum Nach- und vor allem zum Umdenken bewegen“, sagt der Verkehrsexperte. Denn Unfallforscher schätzen, dass der Anschnallgurt – statistisch gesehen – alle sieben Sekunden ein Menschenleben rettet. Seit seiner letzten Verkehrssicherheitskampagne 2006 registrierte der ACE eine Negativbilanz. Die Zahl der Gurtmuffel stieg seitdem von acht auf 16 Prozent. „Das ist alarmierend“, so Andreas Becht, der dabei betont, dass der ACE den Eltern helfen will, es künftig besser zu machen.

„So eine schlechte Bilanz habe ich nicht vermutet. Das ist ernüchternd“, erklärte der Seeligstädter Ilko Keßler, zugleich Vorsitzender des Auto Clubs Europa in Ostsachsen. Gemeinsam mit Elternvertreter Axel Rüdiger war er am Dienstag vor Ort. Fahren ohne passenden Gurt kann nicht nur gefährlich sein, sondern auch teuer werden. So kostet eine Missachtung der Anschnallpflicht 30 Euro Verwarngeld. Das gleiche gilt, wenn ein Kind im Auto nicht gesichert ist. Für ein überhaupt nicht gesichertes Kind muss der Kraftfahrer 60 Euro berappen, und er bekommt einen Punkt im Verkehrsregister. Beim selben Versäumnis mit mehreren Kindern sind es 70 Euro plus Punkt. Die Kontrolle in Seeligstadt soll wiederholt werden, sagte Ilko Keßler. (SZ)

zur Startseite