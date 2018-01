Gurren und gackern in Niesky 41 Züchter präsentierten am Wochenende 331 Tiere während der Kreisrassegeflügelausstellung in Niesky. Neue Züchter sind in den Vereinen stets willkommen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Sebastian Schmidt (links), Leiter der Kreisrassegeflügelausstellung, fachsimpelte am Sonnabendnachmittag mit Frank Kulka aus Horka über dessen preisgekrönte Taube. Die Süddeutsche Blasse erhielt das Prädikat „vorzüglich“. Frank Kulka wurde während der Ausstellung in der Firma Elektro Technik Niesky für seine züchterischen Leistungen mit dem Ehrenpreis des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter ausgezeichnet. © Rolf Ullmann Sebastian Schmidt (links), Leiter der Kreisrassegeflügelausstellung, fachsimpelte am Sonnabendnachmittag mit Frank Kulka aus Horka über dessen preisgekrönte Taube. Die Süddeutsche Blasse erhielt das Prädikat „vorzüglich“. Frank Kulka wurde während der Ausstellung in der Firma Elektro Technik Niesky für seine züchterischen Leistungen mit dem Ehrenpreis des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter ausgezeichnet.

Dieter Riesner aus See präsentierte während der Ausstellung eine seiner Tauben Mittelhäuser in weiß .

Dieses ausgezeichnete Huhn der Rasse Zwerg Welsumer rostrebhuhnfarbig züchtete Herbert Rödl aus See.

Die Familie Bork aus Niesky nahm die Tiere während der Kreisrassegeflügelausstellung in Augenschein.

Niesky. Die 15 Mitglieder des Rassegeflügelvereins See investierten am Dienstag und Mittwoche viele Stunden,um in der Lagerhalle der Firma Elektro Technik Niesky (ETN) die alljährliche Kreisrassegeflügelausstellung vorzubereiten. Das geschah im engen Zusammenwirken mit der Firma ETN, bei der sich der Vereinsvorsitzende Karlheinz Barth für die langjährige Unterstützung herzlich bedankte. Die Ausstellungsbesucher erhielten am Sonnabend und Sonntag einen guten Einblick über die züchterischen Leistungen nicht nur des Vereins in See, sondern auch von Züchtern aus anderen Orten im ehemaligen Niederschlesischen Oberlausitzkreis. Die Preisrichter vergaben am Donnerstag an eine Reihe der hier ausgestellten Tiere die Bewertung „vorzüglich“ und „sehr gut“. Das betraf sowohl Gänse, Enten, Hühner als auch Zwerghühner und Tauben.

Den Verein der Züchter in See plagt jedoch, ebenso wie die Mehrzahl der Vereine im Landkreis, die Sorge um den Nachwuchs. Daher sind neue Mitstreiter und Interessenten jederzeit sehr willkommen. Eine gute Gelegenheit, um den Verein und seine Arbeit kennenzulernen, bietet sich während der monatlichen Zusammenkunft in den „Drei Kiefern“ in See. Jeweils am ersten Freitag im Monat kommen die Züchter ab 20 Uhr hier in zwangloser Runde zusammen. Neben der Vorstellung verschiedener Geflügelrassen tauschen die Vereinsmitglieder Erfahrungen in ihrer züchterischen Arbeit aus. Natürlich kommt auch der gesellige Teil bei diesen Zusammenkünften nicht zu kurz.

