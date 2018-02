Gurkenernte in Boxberg Ab Dienstag ist das grüne Gemüse aus der Region wieder erntefrisch zu haben. Zunächst im Kleinformat.

Die ersten Gurken des Jahres kommen aus der Gewächshausanlage in Boxberg. © Joachim Rehle

Boxberg. Ab Dienstag sind in Weißwasser und Boxberg wieder Gurken aus der Region zu haben. Am Montag wurden die ersten 300 Kilogramm Minigurken im Boxberger Gewächshaus geerntet. Geschäftsführer Frederik Rink vom Team der Gartenbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GBT) hat bei der ersten Gurkenernte in diesem Jahr selbst mit Hand angelegt und den Mitarbeitern geholfen. Am Dienstag und am Donnerstag ist der Hofladen in Boxberg (An den Gewächshäusern 1) von 11 bis 15 Uhr für Liebhaber des regionalen Gemüses geöffnet, erklärt er. Für die großen Gurken dagegen brauche es noch einige Stunden Sonnenschein, bis diese geerntet werden können. Insgesamt 3 100 Pflanzen an Schlankgurken sind Anfang des Jahres gesteckt worden. In den etwa zwei Hektar großen Gewächshäusern wachsen neben dem grünen Gemüse aber auch noch Tomaten und Paprika – 1 500 Spitzpaprika sowie 570 kleine rote und 570 kleine gelbe Paprika sind dabei gepflanzt worden.

