Gurkeneis aus der „Blauen Kiste“ Im Spreewald hat eine neue Eiszeit begonnen. In Burg gibt es neben den traditionellen Sorten auch regionale Besonderheiten.

Begehrte Erfrischungen: In der Schlange an der „Blauen Kiste“ müssen manche Touristen bis zu zehn Minuten warten. Das ist keine Seltenheit. © Kayser

Ungläubige schütteln mit dem Kopf, aber gestandene Eiskenner schnalzen laut mit der Zunge. In diesem Jahr gibt es im Spreewald erstmals zwei neue Eissorten, die es in sich haben. „Gurkeneis mit Schokocreme und Sahne und das neue Quarkeis mit Leinöl sind unsere großen Renner“, sagte Produktionschefin Sylke Buchan von Urban’s Eismanufaktur aus dem Spreewaldkurort Burg der SZ. Grün wie die Spreewaldgurken und gelb wie das einheimische Leinöl sind ihre auffälligen Farben. Auch beim Geschmack fühlt sich jeder bestätigt.

„Es schmeckt nach dem, was drin ist, da gibt es bei uns keine Mogelpackung“, so Buchan. Beim Gurkeneis werden täglich krumme Dinger frisch aus dem Spreewald zu einem schmackhaften Gurkensalat gehobelt. Da kommen höchstens eine Briese Salz, etwas Zucker und wenig Pfeffer rein. Auf billige Ersatzstoffe wird verzichtet. Das Ganze schmeckt dann als Eis wie kalter Gurkensalat.

An nicht so heißen Tagen stellt sich das Unternehmen durchschnittlich auf anderthalb bis zwei Kilogramm Gurkeneis ein. Das sind etwa 70 bis 100 Eiskugeln. Auch beim Quarkeis mit Leinöl verhält es sich nicht anders. Die Bio-Milch kommt von einheimischen Kühen aus den Nachbarorten und das Leinöl direkt aus der Burger Spreewaldmühle. „Nicht höher, schneller, weiter, sondern freundlich, frisch und heiter“ lautet der Slogan des von Fred und Katharina Urban vor 45 Jahren gegründeten Eis- und Kaffeeladens. Das Geschäft liegt in der Burger Hauptstraße neben dem Hotel Bleske. Jetzt wird die Eismanufaktur in zweiter Generation von Jördis und René Urban geführt. Von 50 Restaurants in Burg liegt die „Blaue (Eis)Kiste“ nach einer aktuellen Besucherwertung souverän auf Platz 1.

„Aus insgesamt 16 Schalen wird bei uns jeden Tag hausgemachtes Eis angeboten“, erzählt die Produktionschefin. Dazu gehören unter anderem auch „Himbeere mit roten Pfeffer“, „Sesam mit Krokant“ und Kürbiskern-Eis. Aber auch Meerrettich-Eis mit Kirschen, Stachelbeer-, Brombeer-, Holunder- und Pekannuss-Eis sind neben den traditionellen und altbekannten Eissorten in der „Blauen Kiste“ im Angebot.

„Da fällt die Auswahl nicht leicht“, sagt Petra Günther. Fast zehn Minuten hat die Görlitzer Radtouristin in der langen Schlange der „Blauen Kiste“ angestanden. „Eigentlich genug Zeit, um sich für die Eisbestellung am Tresen eine abschließende Meinung zu bilden“, sagt die junge Oberlausitzerin. Aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Zum Glück kommt ihr ein einheimischer Familienvater mit zwei Kugeln Gurkeneis im Becher und einer Portion Quark-eis mit Leinöl in der Tüte entgegen. „Das ist total lecker“, rät er der unschlüssigen Görlitzerin. Sie folgt dem Ratschlag und hat es nicht bereut. „Das Gurken-Eis hat mich tatsächlich an frischen Gurkensalat bei meiner Oma erinnert“, schwärmt Petra Günther. Morgen will sie das scharfe Meerrettich-Eis probieren. Bei der Leckerei sollen sogar ein paar Tränen fließen.

