„Gurgel“ aus Seifhennersdorf ist eines natürlichen Todes gestorben Die rechtsmedizinische Untersuchung hat das bisherige Ermittlungsergebnis der Polizei bestätigt.

Unfallort in Seifhennersdorf © SZ/Holger Gutte

Seifhennersdorf. Um Klarheit über die Todesursache von Mario Richter - genannt „Gurgel“ - zu haben, und einen unnatürlichen Tod ausschließen zu können, ist der 52-jährige Seifhennersdorfer am Montag in Dresden obduziert worden. Die rechtsmedizinische Untersuchung hat das bisherige Ermittlungsergebnis der Polizei bestätigt, wie eine Nachfrage der SZ ergab. „Eine Fremdeinwirkung zum Tode von Herrn Richter ist mit Gewissheit auszuschließen.“ Das berichtet der Pressesprecher der Polizeidirektion, Thomas Knaup. An dieser Stelle enden die Ermittlungen der Kriminalpolizei, da kein Straftatverdacht gegeben ist. „Sehr wahrscheinlich ist der Betroffene schlichtweg aufgrund einer gesundheitlichen Ursache verstorben“, schildert Knaup. Welche, lässt er offen.

Mario Richter war am 17. September, um 0.33 Uhr, an der Gründelstraße in Seifhennersdorf tot gefunden worden. (SZ/hg)

