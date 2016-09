Gunther Emmerlich singt mit Jugendchor Der bekannte Opernsänger ist der Stargast beim Neujahrskonzert in der Kirche Niederebersbach.

Der Jugendchor Großenhain Reinersdorf Ebersbach gestaltet zum wiederholten Mal ein Konzert mit Gunther Emmerlich. © Archiv Andreas Gruhl

Da ist Chorleiter Stefan Jänke ein großer Wurf gelungen. Er konnte für das traditionelle nachweihnachtliche Konzert am 7. Januar in der Kirche Niederebersbach Gunther Emmerlich gewinnen. Der aus Funk und Fernsehen bekannte Opernsänger und Entertainer soll mit den Kindern der Kurrende Reinersdorf und dem gemeinsamen Jugendchor von Gymnasium Großenhain, Kirchgemeinde Reinersdorf, Oberschule Ebersbach und Kupferbergschule Großenhain auftreten.

Es ist nicht das erste Konzert Emmerich im hiesigen Kirchspiel Großenhainer Land. Vor einigen Jahren trat der hochgewachsene Bass-Sänger mit dem Chor der Marienkirche in Großenhain auf.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert am 7. Januar hat begonnen. Vorverkaufsstellen sind in Ebersbach das Pfarramt, die Fleischerei Freund sowie in Großenhain der Presseshop Riedel in der Naundorfer Straße. Karten können auch direkt über die Chormitglieder bzw. Chorleiter Stefan Jänke, Telefon: 03522 310436 bzw. mit Mail an stefan.jaenke@t-online.de erworben werden. Diese kosten im Vorverkauf 23 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler und Studenten bzw. an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. (SZ)

