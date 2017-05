Gunther Emmerlich kommt nach Riesa Im Sportzentrum Olympia startet eine neue Veranstaltungsreihe. Der erste Gast ist nicht nur aus der Opernwelt bekannt.

Gunther Emmerlich kommt am 30. Mai nach Riesa. © SZ-Archiv

Der Sänger, Autor und Entertainer Gunther Emmerlich gastiert am Dienstag, 30. Mai, ab 18 Uhr in Riesa. Im Sportzentrum Olympia spricht Emmerlich mit dem Riesaer Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth über sein Leben, seine Werke und seine Ansichten.

Emmerlich, der 1944 im thüringischen Eisenberg zur Welt kam, erlangte nicht nur als Ensemblemitglied der Dresdner Oper Bekanntheit. Er spielte auch in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ mit und moderierte jahrelang den Semperopernball. Außerdem veröffentlichte er seit 2007 mehrere Bücher, aus denen er den Zuhörern in Riesa einige Kostproben vorlesen wird. Zusätzlich wird er den Abend mit kurzen Gesangsbeiträgen bereichern. Die Veranstaltung wird von Geert Mackenroth in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung präsentiert und ist der Auftakt zur Gesprächsreihe „... kommt nach Riesa“. Dabei stellt Mackenroth prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in lockeren Gesprächsrunden vor. „Ich möchte eine Schnittstelle zwischen Politik und anderen Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens schaffen“, erklärt er. Karten für die Veranstaltung können kostenlos in den SZ-Treffpunkten im Landkreis Meißen erworben werden. (SZ)

Freikarten gibt es unter anderem im SZ-Treffpunkt Riesa in der Hauptstraße 56, Telefon: 03525 72415720.

zur Startseite