Gunther Emmerlich kommt als Stargast zur Landesbühnen-Ballnacht Der Entertainer tritt zusammen mit der Dresdner Michael-Fuchs-Band auf.

Gunther Emmerlich tritt um Mitternacht im Theater auf. © dpa

Die Stuhlreihen vor der Bühne des Radebeulers Theaters sind in den letzten Tagen verschwunden. Vorübergehend ausgebaut, damit die Gäste der Ballnacht am Sonnabend genügend Platz haben, das Tanzbein zu schwingen.

Zum dritten Mal laden die Landesbühnen zum großen Bühnenball ein. In diesem Jahr hat sich als Mitternachtshöhepunkt der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich angekündigt. Der 73-Jährige tritt zusammen mit der Michael-Fuchs-Band aus Dresden auf.

Seit 2014 ist Emmerlich regelmäßig mit den Musikern auf Tour. Die Michael-Fuchs-Band existiert bereits seit 1985 und wurde als Begleitband des Schlagerfestivals in Dresden gegründet. Alle Musiker sind Absolventen der Musikhochschule in Dresden. Ab 1990 wurde die Band im Bereich Musical und Theater in Dresden und weit darüber hinaus aktiv.

Der Maskenball der Landesbühnen ist in diesem Jahr vom Spielzeitmotto „Märchen und Mythen“ inspiriert. Den Gästen begegnen überall Märchenfiguren und -motive, ob beim großen Galaprogramm oder bei den Überraschungsprogrammen in den verschiedenen Spielstätten. Die Künstler entführen in märchenhafte Welten, teilen die Landebühnen mit.

Neben Stargast Gunther Emmerlich und der Michael-Fuchs-Band spielen zusätzlich die Oberbaum-Tanzband aus Berlin auf der Hauptbühne und die Dresdner Band Prime Time auf der Studiobühne. André Sarrasani, der neue Pächter der Theaterkneipe Goldne Weintraube, übernimmt das Gala-Menü.

Zu Märchenfiguren sollen sich auch die Besucher verwandeln. Sie sind aufgerufen, sich zu verkleiden. Das schönste Kostüm wird prämiert. Der Berliner Make-up-Artist Memo Schmage zaubert den Gästen mit dem Pinsel eine besondere Maske.

