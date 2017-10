Gullys werden noch gereinigt

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Wer denn zuständig ist für das Reinigen der Straßengullys im Gemeindegebiet, wollte ein Besucher der Gemeinderatssitzung vergangene Woche zur Fragestunde wissen. Da wachse Gras drumherum, und die Körbe seien voll.

Auch mit dem Zustand der Freiflächen außerhalb vom Ortskern ist der Mann nicht zufrieden, kritisierte beispielsweise den Hang am Bahntunnelbau, weil dort die Rosen einwachsen.

Die Gemeinde ist für alle Straßen zuständig, sagt Bauamtschef Lutz Heinl. Doch es seien viele Arbeiten liegen geblieben, auch wegen eines hohen Krankenstandes. Deshalb soll das nun im Herbst sowie Anfang des Winters erledigt werden.

Was die Rosen am Tunnel betrifft, so sei das eine Maßnahme der Bahn gewesen, wobei die Planer angekündigt hatten, dass eine Pflege so gut wie nicht nötig sei. Allerdings habe das nur in den ersten zwei Jahren nach dem Anlegen der Pflanzung gut ausgesehen. Die Bahn ist aber nur am Bahnkörper selbst zuständig, so der Bauamtsleiter. Für alles andere müsse die Kommune sorgen. Vorschlag des Sitzungsbesuchers: Alles mähen und Gras säen. (SZ/UL)

zur Startseite