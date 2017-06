Güttler wird Ehrenmitglied der Lions Der Trompeter hat mit seinem Ensemble ein ausverkauftes Konzert in der Hauptkirche gegeben. Der Erlös wurde nun errechnet.

Der Trompeter Ludwig Güttler ist nun Ehrenmitglied der Königsbrücker Lions. Der Dresdner gab zu Pfingsten ein Konzert in der Hauptkirche. © Jonny Linke

Einer der kleinsten Lionsclubs Deutschlands hat ein neues Mitglied. Der Präsident der Königsbrücker Lions Dr. Axel Turra nahm mit Einverständnis der anderen 19 Mitglieder den bekannten Trompeter, Dirigenten und Musikprofessor Ludwig Güttler als Ehrenmitglied in den Club auf. „Damit würdigen die Lionsfreunde insbesondere auch das bürgerschaftliche Engagement des weltbekannten Trompetenvirtuosen für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche“, sagt Axel Turra. Der Trompeter und sein Ensemble hatten bereits zu Pfingsten ein beeindruckendes Konzert in der Königsbrücker Hauptkirche gegeben. Und die Lions hatten keine Mühe damit, die Karten an die Fans zu bringen. Kein Platz blieb leer. „Die verbliebenen 45 Karten haben wir dann noch an der Abendkasse verkauft“, sagt Axel Turra.

Die Lionsfreunde hatten zu einem besonderen Konzert eingeladen, weil die Bewegung der Lionsclubs in diesem Jahr 100. Geburtstag begeht und der kleine Königsbrücker Club die sächsischen Feierlichkeiten zu diesem Anlass ausrichtete. Die Lions haben durch ihr Mitglied Olaf Krumpfer Beziehungen zu dem Ensemble von Ludwig Güttler. Der Posaunist und Musikprofessor ist selbst Mitglied der renommierten Bläsergruppe. Die Königsbrücker organisierten das Konzert und koordinierten auch die Feierlichkeiten danach. Eine Klasse der Grundschule in Stenz verkaufte zum Beispiel Kuchen, die Lions organisierten einen kleinen Flohmarkt, die Big Band der Musikschule Großenhain spielte und Ludwig Güttler selbst mischte sich unter die Menge und gab auf Wunsch Autogramme.

Geld für einen Kinderspielplatz

Das Geld, das die Lions mit dem Konzert und mit dem Flohmarkt eingenommen haben, wollen sie nun für einen guten Zweck in Königsbrück spenden. Der Heimatverein Königsbrück und das Autohaus Anders legten aus ihren Kassen noch Summen obendrauf, so dass am Ende 5 000 Euro zusammengekommen sind. „Der Betrag ist für den Kinderspielplatz im Via Regia Park bestimmt“, sagt Axel Turra.

Der Kronenspielplatz gehört der Stadt und wird gut angenommen. Er braucht allerdings noch einige Kleinigkeiten. So ist ein großer Teil des Geldes für einen Medienanschluss auf dem Spielplatz vorgesehen. Bisher müssen erst aufwendig Leitungen vom Garnisonshaus des Alten Lagers zu dem Spielplatz gelegt werden, wenn einmal ein Fest ansteht und Strom und Wasser gebraucht werden. Wenn darüber hinaus noch Geld übrig bleibt, könnte es für neue Spielgeräte verwendet werden.

Der Lionsclub Königsbrück und die Lionshilfe, haben schon einige Unternehmungen in der Stadt, unterstützt. Die Mitglieder legen besonderen Wert auf die Hilfe für Kinder. So unterstützt die Lionshilfe zum Beispiel schon seit einigen Jahren die Kinder und Jugendlichen in den Wohngruppen des Louisenstifts. Sie kaufen Geschenke für Geburtstage und Weihnachten und veranstalten Grillfeste. Der Verein unterstützt aber auch den Fußball im Ort und die Feuerwehr mit Beträgen.

