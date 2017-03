Gütschow wird Budissa-Trainer Die Vereinsführung trennt sich vom aktuellen Cheftrainer Reimund Linkert. Seinen Nachfolger Torsten Gütschow erwartet eine große Aufgabe.

Torsten Gütschow wird neuer Cheftrainer bei Budissa Bautzen. © Robert Michael

Wechsel bei Budissa Bautzen: Der Verein trennt sich vom bisherigen Cheftrainer Reimund Linkert. Aufgrund der derzeitigen sportlichen Entwicklung habe sich die Vereinsführung zu diesem Schritt gezwungen gesehen, heißt es in einer Presseinformation. Linkert sei „in gegenseitigen Einvernehmen vom Amt des Trainers entbunden“ worden. Sein Nachfolger ist in der Region kein Unbekannter. Am Dienstag übernimmt Torsten Gütschow das Amt des Bautzener Cheftrainers.Der 54-Jährige hat von 1991 bis 1993 und von 1996 bis 1999 als Profi für Dynamo Dresden gespielt. Zwischendurch stand er bei Galatasaray Istanbul, Hannover 96 und beim Chemnitzer FC unter Vertrag. Gütschow kann auf 16 DDR-Jugendnationalspiele, 14 Juniorennationalspiele und 6 A-Länderspiele für die DDR zurückblicken. Dazu kommen zwei DDR-Meister-Titel, vier Pokalsiege mit Dynamo Dresden und 47 Einsätze bei Europacup-Spielen.

Mit diesem umfangreichen Erfahrungsschatz stellt sich Torsten Gütschow der besonderen Herausforderung, die sich derzeit bei Budissa Bautzen bietet. Es stehe nach wie vor das Ziel des Klassenerhaltes, das nur in Zusammenarbeit zwischen Trainer, Mannschaft und Fans erfolgreich geschafft werden könne, so die Vereinsführung. Beide Seiten haben sich auf eine Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2018 geeinigt.

Reimund Linkert bedankte sich ausdrücklich für die langanhaltende Rückendeckung, bei allen Gremien und Beteiligten des Vereins. Zudem wünsche er der Regionalligamannschaft und dem Verein den Erhalt der derzeitigen Spielklasse. (szo)

