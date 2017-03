Gütschow ist neuer Trainer bei Budissa Der Vorletzte der Regionalliga beurlaubt Reimund Linkert und stattet den Ex-Dynamo mit einem Vertrag bis 2018 aus.

Torsten Gütschow wird neuer Cheftrainer bei Budissa Bautzen. © Robert Michael

Am Freitagabend saß Torsten Gütschow im DDV-Stadion auf der Tribüne und drückte Dynamo Dresden im Zweitligaspiel gegen Kaiserslautern die Daumen. Am Mittwochabend wird er als neuer Cheftrainer beim Viertligisten Budissa Bautzen auf der Bank sitzen. Der 54-Jährige tritt bei den Spreestädtern die Nachfolge von Reimund Linkert an, von dem sich die Spreestädter am Montag getrennt hatten. Budissa steht in der Regionalliga Nordost auf dem vorletzten Tabellenplatz, gewann nur zwei seiner insgesamt 21 Saisonpartien.

Für Torsten Gütschow geht damit eine recht lange Leidenszeit zu Ende, denn seit Oktober 2014 war der gebürtige Görlitzer ohne Trainerjob. Ganz überraschend kommt das Engagement in Bautzen nicht. Schon Ende 2012 hatte sich Budissa intensiv um den ehemaligen Bundesliga-Profi bemüht, aber der kam nicht aus seinem Vertrag bei TuS Heeslingen raus. Damals machte Gütschow keinen Hehl daraus, mit seiner Frau Cathleen und den 10 Jahre alten Zwillingen Adrienne und Lucienne wieder in seine sächsische Heimat zurückkehren zu wollen: „Wir sehnen uns schon nach Dresden und die Umgebung zurück.“ Bautzen wäre, so Gütschow, „schon damals eine gute Adresse für den beruflichen Wechsel gewesen“. Jetzt hat es geklappt. „Es ging alles sehr schnell. Am Sonntagabend, nach der Niederlage gegen den Berliner AK, haben mich Präsident Ingo Frings und Geschäftsführer Sven Johne kontaktiert. Einen Tag später habe ich zugesagt. Das ging nur telefonisch, da ich in Oldenburg noch einen wichtigen Termin hatte.“

Noch kein Umzug geplant

Ein Umzug steht vorerst nicht zur Debatte. „Jeder weiß, wie das Geschäft läuft. Wir werden sehen, wie sich die Sache bis zum Sommer entwickelt. Läuft es gut, denken wir vielleicht auch wieder über einen Umzug nach.“Vorerst bleibt die Familie in Zeven, in der Nähe von Bremen wohnen. „Die Mädels gehen hier zur Schule und sind als Rollkunstläuferinnen aktiv. Das lassen wir erst mal so. „Ich suche mir eine kleine Wohnung in Bautzen.“ Die sportliche Ausgangsposition ist für Gütschow und sein neues Team kompliziert. „Es steht nach wie vor das Ziel Klassenerhalt“, sagt Präsident Frings. Gütschow kennt das Prozedere. Läuft es optimal, steigt nur ein Verein aus der Regionalliga ab. Und der steht praktisch schon fest, denn RB Leipzig zieht seine U23 zurück. Im ungünstigsten Fall drohen allerdings bis zu fünf Absteiger, beispielsweise, wenn aus der 3. Liga Nordost-Vereine nach unten abrutschen würden. Erfurt, Zwickau, auch Rostock sind noch gefährdet.

In Bautzen hat Torsten Gütschow einen bis 30. Juni 2018 laufenden Vertrag unterzeichnet, der auch im Falle des Abstiegs Gültigkeit behält. Stefan Fröhlich, der bisherige Co-Trainer, bleibt an seiner Seite. „Ich trainiere am Dienstagabend erstmals mit den Jungs, am Mittwoch spielen wir in Babelsberg. Natürlich bin ich auf meinen Co-Trainer angewiesen, der ja bei Budissa auch viele Jahre Kapitän war und alles kennt.“ Vor allem der Offensivschwäche der Budissen muss Gütschow zu Leibe rücken. Wie Tore schießen geht, weiß er. Schließlich schoss er für Dynamo Dresden in 327 Punktspielen 150 Tore, war dreimal Torschützenkönig in der DDR-Oberliga und 1995 auch in der 2. Bundesliga.

