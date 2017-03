Gütschow feiert Heimpremiere Budissa erwartet am Sonntag den Titelanwärter aus Cottbus. Beim Hinspiel verpasste Bautzen eine Überraschung nur ganz knapp.

Ex-Bundesliga-Profi Torsten Gütschow ist der neue Trainer von Budissa Bautzen. Jetzt steht das erste Heimspiel an. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am Sonntag ist es so weit. Zum ersten Mal sitzt Ex-Bundesliga-Profi Torsten Gütschow bei einem Heimspiel der FSV Budissa Bautzen auf der Trainerbank. Um 13.30 Uhr gastiert Titelanwärter FC Energie Cottbus (2.) beim Tabellenvorletzten. Geleitet wird die Partie im Stadion Müllerwiese von Schiedsrichter Patrick Kluge aus Zeitz. Der 32-Jährige pfeift sein 42. Spiel in der vierten Liga.

Mit der Bilanz der ersten beiden Punktspiele in Babelsberg (2:2) und bei der U 23 von Hertha BSC (1:2) war Gütschow natürlich nicht zufrieden, mit den gebotenen Leistungen seiner Kicker schon: „Wenn du als Trainer neu anfängst, wünschst du dir sicher nicht, dass gleich zwei schwere Auswärtspartien anstehen. Aber die Jungs haben es gar nicht so schlecht gemacht. Mit einem Tick mehr Cleverness hätten es auch vier Zähler sein können.“

Gelb-Rot-Sperre für Franz Hausdorf

Erschwerend kam hinzu, dass die Spreestädter am vergangenen Sonntag auf erfahrene Spieler wie Martin Kolan und Martin Hoßmang verzichten mussten. Beide saßen eine Gelbsperre ab, kehren nun aber gegen Cottbus in die Bautzener Startelf zurück. Dafür muss Gütschow auf Franz Hausdorf (Gelb-Rot-Sperre) verzichten.

Auf den ersten Blick scheint das Duell gegen die Lausitzer Profis ein Kampf zwischen David und Goliath. Doch in Cottbus hängt derzeit der Haussegen etwas schief. Zwei Niederlagen bei RB Leipzig II (0:2) und zu Hause gegen den VfB Auerbach (1:3) waren zwei gewaltige Rückschläge im Zweikampf mit Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena, der inzwischen sieben Punkte Vorsprung hat. Am 2. April könnte eine Vorentscheidung fallen, wer in die Relegationsspiele zur 3. Liga geht. Dann erwarten die Cottbuser den FC Carl Zeiss.

Cottbus kommt mit über 600 Fans

Für das Spiel in Bautzen hatte der FC Energie bis Donnerstag bereits mehr als 600 Tickets an seine Fans abgesetzt. Beim Hinspiel in Cottbus (0:1) waren die Budissen für ihren sehr couragierten Auftritt nicht belohnt worden. Die Bautzener hatten im Stadion der Freundschaft versäumt, ihre guten Chancen zu verwerten. Die Abstiegsregelung hat Torsten Gütschow nur bedingt im Kopf. „Im Moment käme kein Klub aus Liga drei runter, aber in zwei, drei Wochen kann das schon wieder anders aussehen. Unser Ziel ist es, bis zum Saisonende noch zwei Plätze gutzumachen, um auf der sicheren Seite zu sein.“

Für die anstehende Partie gegen Cottbus ist der 54-Jährige optimistisch: „Den Druck hat Energie. Auch wir wollen gewinnen, aber keiner erwartet das von uns. Ich denke, dass wir mithalten können, aber wir müssen sehr konzentriert und kontrolliert spielen.“ Schon ein Teilerfolg wäre für die Moral der Budissen sehr wichtig, denn bereits am 22. März (19 Uhr) steht dann zu Hause das Nachholspiel gegen den FSV Union Fürstenwalde an. Die Mannschaft von Trainer Matthias Maucksch hat aktuell vier Zähler mehr auf dem Konto und rangiert auf Platz 14 – also exakt dort, wo Torsten Gütschow seine Mannschaft bis zum 34. Spieltag hinführen will. (js)

