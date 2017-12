Gütschow bringt Budissa auf Kurs Die Bautzener sind auf dem Weg zum Klassenverbleib schon weit vorangekommen. Der Trainer fordert mehr Durchschlagskraft.

Bautzens Cheftrainer Torsten Gütschow hatte in der laufenden Saison wesentlich häufiger Grund zur Freude als 2016/17. Seinem Team gelangen in der Regionalliga schon sechs Siege und sechs Unentschieden. Foto: Torsten Zettl © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Mit dem zweiten Rückrunden-Spieltag wurde das Fußballjahr in der Regionalliga Nordost am Wochenende abgeschlossen. Allerdings wurden nur zwei Partien ausgetragen, der Rest wurde abgesagt oder verlegt. Betroffen waren auch die FSV Budissa Bautzen und der FC Oberlausitz Neugersdorf, die mit 24 beziehungsweise 23 Punkten in die Winterpause gehen. Unangefochtener Spitzenreiter der Liga ist Energie Cottbus (50 Zähler), gefolgt vom BFC Dynamo (36) sowie Wacker Nordhausen und Lok Leipzig (jeweils 30). Abgeschlagen am Tabellenende steht Luckenwalde mit fünf Punkten aus 18 Partien.

Budissa hat sechs Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche stehen (17:23 Tore). In neun Partien blieben die Spreestädter ohne Gegentor, in zehn Heimpartien kassierten sie nur eine Niederlage. Die heimischen Fans honorierten den sportlichen Aufschwung unter Cheftrainer Torsten Gütschow. Im Schnitt kamen 566 Zuschauer ins Stadion Müllerwiese, wobei die schlechten Witterungsbedingungen gerade im Derby gegen Neugersdorf (3:0) einen noch besseren Schnitt verhinderten. Die meisten Besucher wurden beim Heimspiel gegen Chemie Leipzig gezählt (1 354). Zuschauerkrösus sind die Cottbuser mit 5 428 Besuchern pro Heimpartie, auf den Plätzen folgen der 1. FC Lok Leipzig (3 323) und Chemie Leipzig (2 644). Auf dem letzten Rang finden sich die Neugersdorfer mit nur 159 Zahlenden pro Heimpartie wieder.

Die Liga-Torschützenliste wird von Rufat Dadashov vom BFC Dynamo angeführt. Der 26 Jahre alte Nationalstürmer Aserbaidschans erzielte 19 Treffer. Budissas erfolgreichster Torschütze ist Tony Schmidt. Der gebürtige Dresdner, der vor dieser Saison aus Koblenz kam, traf fünfmal ins Schwarze und war zweifellos der herausragende Offensivspieler in den Reihen der Bautzener. Fortgesetzt wird die Meisterschaft am 27. Januar 2018. Das ist der erste Nachholtermin im neuen Jahr. Ob dann auch Budissa Bautzen in Neustrelitz „nachsitzen“ muss, ist noch nicht entschieden.

Bautzener schlagen sich beachtlich

Die Erleichterung, dass bei der FSV Budissa wieder bessere Fußballzeiten angebrochen sind, ist überall spürbar. Die Saison 2016/17 hatte nicht nur Präsident Ingo Frings als „eine sportliche Katastrophe“ bezeichnet. Nun sagt er: „Zusammen mit dem sportlichen Leiter Martin Kolan und Geschäftsführer Sven Johne hat der Trainer ein Team zusammengestellt, das sich bisher beachtlich schlägt.“

Auch Kolan sieht die Qualität der Mannschaft „deutlich verbessert“, weiß aber auch, dass es in dieser Saison deutlich schwerer wird, sich in dieser Liga zu halten. „Wir haben mit der aktuellen Punktzahl noch nichts erreicht, jeder muss weiter hart an sich arbeiten.“ Für Coach Gütschow, der das Toreschießen während seiner eigenen aktiven Zeit zu seinem Markenzeichen machte, sind die erzielten 17 Treffer natürlich zu wenig.

„Wir erarbeiten uns immer Chancen, aber wir vergeben viel zu viele“, sagt Gütschow. Dafür hat der Ex-Stürmer die Defensive der Spreestädter auf Vordermann gebracht: „Entscheidend ist die körperliche Fitness – egal, in welcher Liga man spielt. Wir müssen über 90 Minuten gehen können und dazu sind wir in der Lage.“ Nur einmal habe seine Mannschaft auf ganzer Linie versagt, meint der 55-Jährige: „Beim 0:5 in Berlin gegen den BFC.“

Personelle Veränderungen soll es in der Winterpause geben, „aber sie werden sich in überschaubarem Rahmen bewegen“. Gütschow geht von mindestens zwei Abgängen aus. Namen will der Coach aber noch nicht nennen. „Wir werden die freien Plätze mit Offensivspielern besetzen. Gespräche laufen, aber unterschrieben ist noch nichts.“

Erstmals können die Fans einige Budissen wieder am 6. Januar 2018 beim traditionellen Landskron-Cup unter die Lupe nehmen. Die Bautzener treffen in der A-Gruppe auf den SV Einheit Kamenz und den FV Eintracht Niesky. In der Gruppe B spielen der FC Oberlausitz Neugersdorf, der Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV und der Sieger vom SZ-Pokalturnier am 27. Dezember. Beide Turniere finden in der Schützenplatzhalle Bautzen statt.

