Gütschow bejubelt Heimsieg Budissas Trainer wechselt perfekt ein und feiert mit seiner Elf den Erfolg über die VSG Altglienicke. Dienstag geht es schon weiter.

Bautzens Coach Torsten Gütschow freute sich riesig über den wichtigen Sieg seiner Mannschaft gegen die VSG Altglienicke. © Torsten Zettl

Bautzen. Am letzten Hinrunden-Spieltag kam Budissa Bautzen im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke zu einem 3:1 (0:0)-Heimsieg. Bis zur 75. Minute deutete allerdings nicht viel auf einen Erfolg der Spreestädter hin. Bis dahin hatten beide Mannschaften im Stadion Müllerwiese eher nachgewiesen, warum sie zu den offensivschwächsten Teams der 4. Liga zählen.

Vor 264 Zuschauern erzielten Josef Müller (75.), Norman Kloß (85.) und Paul Milde (88.) die Tore der Spreestädter. Die Gäste aus Berlin kamen durch Einwechsler René Pütt in der 89. Minute zum Ehrentreffer. „Wir hatten in der ersten halben Stunde alles unter Kontrolle“, schätzte VSG-Coach Miroslav Jagatic ein. Torsten Gütschow sah vor allem die Vorstellung seiner Jungs vor der Pause kritisch. „Es war einer der schwächsten Leistungen in der ersten Halbserie“, meinte der Budissa-Coach.

Nach dem Seitentausch steigerten sich die Budissen von Minute zu Minute. Nach Müllers 1:0 legte Gütschow offensiv sogar nach und brachte Max Gehrmann und Norman Kloß. „Man hat bei Altglienicke schon gesehen, dass die älteren Herren in der Schlussphase etwas abgebaut haben“, so der 55-Jährige. „Voraussetzung ist aber immer die körperliche Fitness, die steht über allem. Daran haben wir hart gearbeitet und können jetzt über die volle Distanz powern.“ Die Gäste konnten im Schlussgang nicht mehr mithalten. „Bautzen wollte diesen Sieg einfach mehr“, erkannte auch VSG-Trainer Jagatic.

Erster Heimerfolg seit August

Budissa hatte seit dem 20. August (1:0 gegen Chemie Leipzig) zu Hause nicht mehr gewonnen, in acht Partien nur sechs Treffer erzielt. „Das ist unser Problem, daran müssen wir in der Winterpause arbeiten“, weiß Gütschow. „Positiv ist aber, dass wir uns die Chancen überhaupt erarbeiten. Wir haben in der Hinrunde nur einmal richtig versagt, und zwar beim 0:5 gegen den BFC Dynamo.“

Die Bautzener, am Dienstag zum Nachholspiel bei Viktoria Berlin zu Gast, haben jetzt schon mehr Punkte auf dem Konto, als in der gesamten Vorsaison (18/21). Bemerkenswert ist auch, dass fast alle Zugänge den Sprung in die Stammelf geschafft haben. Angefangen bei Torhüter Maik Ebersbach über Sepp Kunze, Jonas Krautschick, Johann Weiß, Jonas Mack bis hin zu Kevin Bönisch. Einer stach bisher aber noch heraus: Tony Schmidt.

„Schon nach dem ersten Gespräch wusste ich, der muss nach Bautzen kommen“, berichtet Gütschow. „Tony ist technisch stark, torgefährlich und unberechenbar.“ Aber auch gestandene Spieler wie Martin Hoßmang und Pavel Patka sieht Gütschow auf einem hohen Level: „Sie spielen stabil und halten den Laden zusammen. Zudem kann Hossi das Spiel von hinten heraus klug eröffnen.“ Auch die Ernennung von Franz Pfanne zum Kapitän erwies sich als Glücksgriff.

In der Winterpause hofft Torsten Gütschow auf zwei Neuzugänge für den offensiven Bereich. „Zwei Spieler werden uns sicher verlassen.“ Namen wollte der Trainer noch nicht nennen, schließlich stehen in diesem Jahr auch noch zwei Rückrundenpartien an. Vor allem das Derby gegen Neugersdorf am Freitag (19 Uhr) in Bautzen dürfte die Fans noch einmal elektrisieren.

