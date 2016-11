Güterzug blockierte mehrere Stunden die Bahnstrecke Die Bahn erläutert Hintergründe für eine Havarie zwischen Pulsnitz und Großröhrsdorf.

Am Mittwochabend blieben zwischen Pulsnitz und Großröhrsdorf die Bahnschranken zu. © Rico Loeb

Auf eine harte Geduldsprobe wurden Kraftfahrer am Mittwochabend an der Bahnstrecke Kamenz-Dresden gestellt. Etwa drei Stunden lang blieben die Schranken an der Straße zwischen Großröhrsdorf und Pulsnitz geschlossen. Manche Autofahrer missachteten sogar strengste Verbote und umfuhren die Halbschranken. Die Deutsche Bahn AG gab jetzt nähere Informationen zur Ursache für die Dauersperrung.

Die Schranken waren danach bereits geschlossen, als ein Güterzug wegen einer Havarie liegenblieb, sagte jetzt ein Sprecher der Deutschen Bahn AG und betont: Das Güterverkehrsunternehmen gehöre nicht zur Deutschen Bahn AG. Weiter erklärt die Bahn: „Der Zug hat die Bahnübergänge jedoch nicht erreicht beziehungsweise überquert, sodass die zugesteuerte Ausschaltung nicht wirksam werden konnte.“ Die Schranken blieben also unten.

Auch für die lange Dauer der Sperrung gibt es eine Erklärung. Das Güterverkehrsunternehmen musste eine Abschlepplok organisieren, die den Zug aus dem Abschnitt der beiden Bahnübergänge in den Bahnhof abschleppen konnte. Erst dann konnten die beiden Bahnübergänge für die Verkehrsteilnehmer wieder freigegeben werden. „Ebenso war der Steckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt, da der Güterzug auch die Strecke blockierte“, so der Bahnsprecher.

Er stellt zugleich klar, dass mit den Bahnanlagen selbst alles in Ordnung gewesen sei: „Die Mitarbeiter, die im Stellwerk in Pulsnitz sitzen, haben nicht die Möglichkeit, den geschlossenen Bahnübergang zu öffnen. Beide Bahnübergänge haben sicher und zuverlässig funktioniert.“ Die Schranken- und Lichtsignalanlagen würden automatisch eingeschaltet, wenn der Zug sich dem Bahnübergang nähert. Hat ein Zug die Bahnübergänge überquert, werden die Übergänge auch wieder automatisch freigegeben. Da die beiden betroffenen Bahnübergänge sehr dicht beieinander liegen, sei auch nur möglich, beide Anlagen immer gemeinsam zu steuern. Eine Störung wirke sich somit auf beide Übergänge aus.

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die den Verkehrsteilnehmern entstanden sind“, so der Bahnsprecher. Auf eines weist er aber noch einmal ausdrücklich hin: Die Schranken zu umfahren, sei nicht zulässig. Es sei als gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr zu werten. (SZ/ha)

